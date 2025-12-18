RETRO RÁDIÓ

„Egyszerűen tökéletes” - Rubint Rella bikinis fotójától olvadoznak a rajongók

Nem győznek betelni a látvánnyal.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.12.18. 21:00
Rubint Rella az utóbbi időben nagy nehézségeken ment keresztül, hiszen még május végén jelentette be, hogy válik a férjétől, Novothny Somától. Érthető módon ez nagyon megviselte őt.

Rubint Rella bikinis fotójáért odáig vannak a rajongók Fotó: KUNOS ATTILA / Hot! archívum

Újabb bikinis fotót mutatott Rubint Rella

Ám azóta a csinos fitneszedző nagyon megváltozott, új életet kezdett, és azóta kivirult, ez pedig a külsején is látszik. Rubint Rella most egy friss fotóval jelentkezett a közösségi oldalán. Az influenszer egy bikinis fotóval reklámozza népszerű mozgásprogramját, a Bejglikillert, amivel az ünnepek után felhalmozódott plusz kilókat lehet lemozogni.

Bár a program nagyon kecsegtető, a rajongóit mégis inkább Rella elképesztő alakja fogta meg, nem győzték dicsérni őt a kommentek között.

Egyszerűen tökéletes vagy, elképesztő Nő

- fogalmazott az egyik hozzászóló.

Wow, de brutál jó alakod van és gyönyörű vagy Rella

- jegyezte meg egy másik követő.

Mutatjuk a csinos fitneszedzőről készült lélegzetelállító fotót:

 

