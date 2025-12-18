„Egyszerűen tökéletes” - Rubint Rella bikinis fotójától olvadoznak a rajongók
Nem győznek betelni a látvánnyal.
Rubint Rella az utóbbi időben nagy nehézségeken ment keresztül, hiszen még május végén jelentette be, hogy válik a férjétől, Novothny Somától. Érthető módon ez nagyon megviselte őt.
Újabb bikinis fotót mutatott Rubint Rella
Ám azóta a csinos fitneszedző nagyon megváltozott, új életet kezdett, és azóta kivirult, ez pedig a külsején is látszik. Rubint Rella most egy friss fotóval jelentkezett a közösségi oldalán. Az influenszer egy bikinis fotóval reklámozza népszerű mozgásprogramját, a Bejglikillert, amivel az ünnepek után felhalmozódott plusz kilókat lehet lemozogni.
Bár a program nagyon kecsegtető, a rajongóit mégis inkább Rella elképesztő alakja fogta meg, nem győzték dicsérni őt a kommentek között.
Egyszerűen tökéletes vagy, elképesztő Nő
- fogalmazott az egyik hozzászóló.
Wow, de brutál jó alakod van és gyönyörű vagy Rella
- jegyezte meg egy másik követő.
Mutatjuk a csinos fitneszedzőről készült lélegzetelállító fotót:
