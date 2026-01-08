RETRO RÁDIÓ

Gyászhír: meghalt a hollywoodi sztár testvére

Fény derült a halál okára. Gyermekei gyászolják a hollywoodi sztár testvérét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.08. 14:30
hollywoodi sztár dirty dancing patrick swayze sean swayze gyászhír

A hollywoodi sztár, aki nem csak főszereplője volt a Dirty Dancing című filmnek, de annak egyik slágerét (She's Like A Wind) is énekelte  Patrick Swayze fiatalabb testvére, Sean Swayze 63 évesen életét vesztette.

Elhunyt a hollywoodi sztár, Patrick Swayze, fiatalabb testvére
Elhunyt a hollywoodi sztár, Patrick Swayze, fiatalabb testvére (Fotó: Pexels)

Sean Swayze 63 éves volt – elhunyt a hollywoodi sztár testvére

Sean Swayze 2025. december 15-én hunyt el Los Angelesben. Halálát a felső emésztőrendszeri vérzés okozta, amely végül súlyos anyagcsere-eredetű savasodás, nyelőcső-varixok és alkoholos májcirrózis miatt következett be. Sean Swayze film- és szórakoztatóiparban dolgozott, gyászoplja lánya, Cassie Swayze, valamint fiát, Kyle Swayze. 

Sean Swayze volt a neves színész, Patrick Swayze testvére, aki olyan filmekben szerepelt, mint A kívülállók, a Dirty Dancing, a Ghost és még sok más. Patrick Swayze 2009-ben, 57 évesen hunyt el hasnyálmirigyrákban - számolt be róla a People Magzin.

Fájó szívvel osztom meg, hogy ma elhunyt a nagybátyám, Sean Swayze. Ezt a fotót nemrég készítette, hogy reklámozzuk a Dirty Dancing rák témájú kampányát. Az ötlet a marketingmenedzser lányomtól származik, ő találta ki, hogy így tisztelegjünk elhunyt unokatestvérünk, Patrick Swayze előtt. Elküldtük a pólókat Seannek, aki büszkén viselte. Mindig vidám és élettel teli volt

– írta Rachel Leon, egy 2025 decemberi Instagram-posztban.

Rachel Leon így folytatta: „Nemrég még arról beszélgettünk, lejönne Texasba, hogy velünk legyen, és nagyon vártam már. Gondolataink és imáink Sean testvéréhez, Don Swayze-hez és Sean gyermekeinek szólnak. Szüntelenül imádkozunk az egész családért ebben a nehéz időszakban. Tudjátok, szeretünk titeket, és mindig itt vagyunk nektek. Sean, nagyon szeretlek, és nagyon fogsz hiányozni nekünk.”

16 évvel Patrick Swayze halála után elhunyt a Dirty Dancing sztárjának testvére, Sean Swayze.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
