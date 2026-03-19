Ma lenne 82 éves az egyik legnépszerűbb táncdalénekes-ezeket a dalokat köszönhetjük neki
Első énekversenyét egészen fiatalon, alig 23 évesen nyerte, nem sokkal később sajnos távozott is az élők sorából. Ennek ellenére őt tartják az egyik legnépszerűbb hazai táncdalénekesnek. Szécsi Pálra emlékezünk.
Ezen a napon született az egyik legnépszerűbb táncdalénekes
Szécsi Pál 1944. március 19-én látta meg a napvilágot. Egészen fiatalon, 1967-ben a salgótarjáni amatőr versenyen megnyerte az énekesek versenyét, ugyanebben az évben a Táncdalfesztiválon a Csak egy tánc című dallal második helyezést ért el. Később tagja lett a Rádió Tánczenei Stúdiójának. 1974-ben, mindössze 30 évesen halt meg. Legnépszerűbb dalai: Egy szál harangvirág, Gedeon bácsi, Karolina, Kék csillag, a Két összeillő ember, Talán sok év után, Kósza szél, A távollét, Bús szívvel énekelni, Mint a violák, Én édes Katinkám-olvasható a Wikipédián.
A németek is ezen a napon szállták meg Magyarországot
1944. március 19-én szállták meg a náci Németország csapatai Magyarországot, hogy megelőzzék az akkori Kállay-kormány béketeremtő próbálkozásait. Ez volt az úgynevezett Margarethe hadművelet. A náci hadsereg a bevonulás után azonnal hajtóvadászatba kezdett azon politikusok és újságírók ellen, akik németellenesek voltak. A német megszállás eredményeként Magyarország a megmaradt önállóságát is elvesztette, és fokozódott az ország kirablása is: Németország hadikölcsön címén szinte korlátozás nélkül szállította el az országból az élelmiszert és nyersanyagokat. A történteket elemző vizsgálatok szerint az 1944. március 19-én bekövetkező katonai megszállás bekövetkeztét hetekkel korábban tudhatta a magyar hadsereg akkori vezetése.
Ma van Szent József napja is
Március 19-e Szent József, az ácsok, munkások és az otthont alapítók védőszentjének ünnepe. Szent József az I. században élt názáreti ács Szűz Mária jegyese és Jézus nevelőapja volt. IX. Piusz pápa 1870-ben Szent Péterrel együtt nyilvánította a római katolikus egyház védőszentjévé, ezen kívül számos ország védőszentje is lett azóta.
Ezen a napon volt az első élő Oscar-díj közvetítés is
1953-ban ezen a napon közvetítették először élőben a legrangosabb filmes gálát. A 25. Oscar-díj átadásról, a hollywoodi RKO Pantages Színházból ment a közvetítés egyenes adásban. Nagyjából 40 millió tévénéző látta az Egyesült Államokban és Kanadában. A műsorvezető Ronald Reagen, későbbi amerikai elnök volt. Az idei díjátadó gála március 15-én volt helyi idő szerint, a műsorvezető Conan O'Brien volt és nagyjából 20 millióan követték élőben a tévékészülékek előtt, online viszont több száz millióan.
A Vénusz és a holdsarló találkozni fog ma az égen
Március 19-én, csütörtökön (és március 20-án is) ritka égi jelenséget láthatnak a csillagászat kedvelői a Svábhegyi Csillagvizsgáló szerint: alkonyatkor érdemes a nyugati égbolt felé fordulni, és ezúttal nem csak a naplemente miatt. Ekkor ugyanis megfigyelhetjük a Hold rendkívül vékony sarlójának együttállását a Vénusszal. Mindkét napon este fél 7 körül érdemes elővenni a távcsöveket, és közelebbről is megnézni a nevezett égitesteket.
Oviexpo lesz Józsefvárosban
Idén is bemutatkoznak a józsefvárosi Óvodák a 2026-os Oviexpón. Az esemény helyszíne a H13 Kultpont lesz (1085 Budapest, Horánszky u. 13.) és 16:30-kor veszi kezdetét. Zenés műsorral, sok játékkal, bemutatkozó videókkal és az óvodai dolgozókkal való közvetlen beszélgetéssel várjuk a gyerekeket és szüleiket! Az Oviexpón megismerkedhetnek a kerületiek a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékkel is! Az esemény további részletei itt olvashatók.
Kamerás autók lepik el máról a magyar utakat
Március 19-étől ismét útnak indulnak a Google Street View autói Magyarországon, hogy új, 360 fokos panorámaképekkel frissítsék a Google Maps magyarországi adatbázisát – közölte a Google az MTI-vel. Idén a főváros mellett többek között Debrecenben, Kecskeméten, Pécsen, Veszprémben, Siófokon, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen is találkozhatnak az autókkal a közlekedők.
Három helyszínen lesz ma véradás a fővárosban a Vöröskereszt szervezésében
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.),
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.),
- és 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Úgy néz ki, ma nem fog esni
A koponyeg.hu szerint csütörtökön változó felhőzet mellett több órás napsütésre van kilátás, csapadék nem valószínű. A reggel hűvös, nagyjából 3 fokos lehet, délutánra pedig 14 fok köré melegszik a levegő.
Több helyen kell forgalmi változásra számítani
- A BKK tájékoztatása szerint éjszakai időszakos sávlezárás lesz a Bartók Béla út–Tétényi út–Karolina út csomópontban március 19., csütörtök 22:00 és március 20., péntek 05:00 óra között.
- Sávlezárás lesz a XX. kerületben a Zodony utcában március 19. 06:00 óra és március 27., péntek 23:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 13:00 és 18:00 óra között.
- Lezárás lesz az V. kerületben a Ferenczy István utcában március 19., csütörtök 06:00 és március 27., péntek 23:00 óra között.
Orchidea és bromélia kiállítás nyílik a Vajdahunyad várában
A Magyar Orchidea Társaság kihagyhatatlan kiállítással készül március 19. és 22. között, amelynek középpontjában a gyönyörű orchideák állnak. A rendezvénynek a Vajdahunyad vára ad otthont, ahol két szinten merülhetnek el a rajongók a változatos programkavalkádban. Az emeleten egy látványos orchidea és bromélia kiállítás lesz, az előadóteremben pedig hasznos előadásokat hallgathatnak a látogatók az otthoni növénygondozással kapcsolatban. További részletek ezzel kapcsolatban itt olvashatók.
