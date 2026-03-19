Ma lenne 82 éves az egyik legnépszerűbb táncdalénekes-ezeket a dalokat köszönhetjük neki

Ezen a napon született az egyik legnépszerűbb táncdalénekes

Szécsi Pál 1944. március 19-én látta meg a napvilágot. Egészen fiatalon, 1967-ben a salgótarjáni amatőr versenyen megnyerte az énekesek versenyét, ugyanebben az évben a Táncdalfesztiválon a Csak egy tánc című dallal második helyezést ért el. Később tagja lett a Rádió Tánczenei Stúdiójának. 1974-ben, mindössze 30 évesen halt meg. Legnépszerűbb dalai: Egy szál harangvirág, Gedeon bácsi, Karolina, Kék csillag, a Két összeillő ember, Talán sok év után, Kósza szél, A távollét, Bús szívvel énekelni, Mint a violák, Én édes Katinkám-olvasható a Wikipédián.

A németek is ezen a napon szállták meg Magyarországot

1944. március 19-én szállták meg a náci Németország csapatai Magyarországot, hogy megelőzzék az akkori Kállay-kormány béketeremtő próbálkozásait. Ez volt az úgynevezett Margarethe hadművelet. A náci hadsereg a bevonulás után azonnal hajtóvadászatba kezdett azon politikusok és újságírók ellen, akik németellenesek voltak. A német megszállás eredményeként Magyarország a megmaradt önállóságát is elvesztette, és fokozódott az ország kirablása is: Németország hadikölcsön címén szinte korlátozás nélkül szállította el az országból az élelmiszert és nyersanyagokat. A történteket elemző vizsgálatok szerint az 1944. március 19-én bekövetkező katonai megszállás bekövetkeztét hetekkel korábban tudhatta a magyar hadsereg akkori vezetése.

Ma van Szent József napja is

Március 19-e Szent József, az ácsok, munkások és az otthont alapítók védőszentjének ünnepe. Szent József az I. században élt názáreti ács Szűz Mária jegyese és Jézus nevelőapja volt. IX. Piusz pápa 1870-ben Szent Péterrel együtt nyilvánította a római katolikus egyház védőszentjévé, ezen kívül számos ország védőszentje is lett azóta.

Ezen a napon volt az első élő Oscar-díj közvetítés is

1953-ban ezen a napon közvetítették először élőben a legrangosabb filmes gálát. A 25. Oscar-díj átadásról, a hollywoodi RKO Pantages Színházból ment a közvetítés egyenes adásban. Nagyjából 40 millió tévénéző látta az Egyesült Államokban és Kanadában. A műsorvezető Ronald Reagen, későbbi amerikai elnök volt. Az idei díjátadó gála március 15-én volt helyi idő szerint, a műsorvezető Conan O'Brien volt és nagyjából 20 millióan követték élőben a tévékészülékek előtt, online viszont több száz millióan.