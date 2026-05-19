Száz évig volt fontos pályaudvar, most roncstelep Rákosrendező – Galéria

Rákosrendező ma már egyáltalán nem idézi azt az időszakot, amikor még Magyarország egyik legjelentősebb teherpályaudvara volt. Ez a legrégebbről megmaradt fővárosi vasúti épület. Mutatjuk, hogy nézett ki régen és hogyan néz ki most, napjainkban.

Rákosrendező valóságos rozsdaövezetté vált / Fotó: Csudai Sándor

Ilyen volt Rákosrendező, mielőtt átadták az enyészetnek

Rákosrendező vasútállomás 1894-ben nyílt meg. Fénykorában 42 vágányos kapacitása volt, többnyire az elővárosi forgalmat segítette. A rendszerváltozás után viszont elveszítette jelentőségét, miután összeomlott a KGST és drasztikusan visszaesett az ipari termelés. 1990-ben leállt a kocsirendezés, majd néhány évig leselejtezett személykocsikat tároltak a funkciójukat vesztett vágányokon.

Ezt követően jelentős részét felszámolták, a megmaradt terület és az ide tartozó épületek pedig elhanyagolttá, rendezetlenné váltak. A parlagon hagyott területen azóta bozótos erdő nőtt. Az 1999-ben leégett Budapest Sportcsarnok romjainak lebontása során keletkezett építési hulladékot, a végponti váltókörzet és a körvasút Angyalföldi elágazása között helyezték el.

Többször próbálták meg hasznosítani, például a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre vezető vasútvonal kiindulópontjának is szánták, több tervezetet is készítettek. Az elhagyatott vágányhálózat alatt elszennyeződött a föld, a második világháborúból megmaradt robbanóanyagok hatástalanítása a talajcsere mellett a tűzszerészeti beavatkozást is indokolták.

Karácsony Gergely és a baloldali városvezetés úgy vásárolta meg 2024-ben a lepusztult és részben használaton kívüli pályaudvar területét, hogy a beruházásra nem volt pénze. Rákosrendező barnamezős területét megvette a főváros, átvette a több mint 80 hektáros barnamező fejlesztését. A városvezetés történelmi lehetőségről beszélt, új városrész ígéretével, zöldfelületekkel, lakhatási megoldásokkal, ehhez képest azóta a talajt sem vizsgálták meg. Az állapotok mindenesetre nem javultak és egyelőre kilátásban sincs, mikor lesz rendezettebb a környék.

Galériánkban mutatjuk, hogy nézett ki Rákosrendező régen és mire jutott mára: