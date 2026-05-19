Száz évig volt fontos pályaudvar, most roncstelep Rákosrendező – Galéria
Milyen is volt, mielőtt roncstelep lett? Rákosrendező a rendszerváltás előtt egy jelentős pályaudvar volt, ma már egyáltalán nem tükrözi ezt az időszakot.
Rákosrendező ma már egyáltalán nem idézi azt az időszakot, amikor még Magyarország egyik legjelentősebb teherpályaudvara volt. Ez a legrégebbről megmaradt fővárosi vasúti épület. Mutatjuk, hogy nézett ki régen és hogyan néz ki most, napjainkban.
Ilyen volt Rákosrendező, mielőtt átadták az enyészetnek
Rákosrendező vasútállomás 1894-ben nyílt meg. Fénykorában 42 vágányos kapacitása volt, többnyire az elővárosi forgalmat segítette. A rendszerváltozás után viszont elveszítette jelentőségét, miután összeomlott a KGST és drasztikusan visszaesett az ipari termelés. 1990-ben leállt a kocsirendezés, majd néhány évig leselejtezett személykocsikat tároltak a funkciójukat vesztett vágányokon.
Ezt követően jelentős részét felszámolták, a megmaradt terület és az ide tartozó épületek pedig elhanyagolttá, rendezetlenné váltak. A parlagon hagyott területen azóta bozótos erdő nőtt. Az 1999-ben leégett Budapest Sportcsarnok romjainak lebontása során keletkezett építési hulladékot, a végponti váltókörzet és a körvasút Angyalföldi elágazása között helyezték el.
Többször próbálták meg hasznosítani, például a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre vezető vasútvonal kiindulópontjának is szánták, több tervezetet is készítettek. Az elhagyatott vágányhálózat alatt elszennyeződött a föld, a második világháborúból megmaradt robbanóanyagok hatástalanítása a talajcsere mellett a tűzszerészeti beavatkozást is indokolták.
Karácsony Gergely és a baloldali városvezetés úgy vásárolta meg 2024-ben a lepusztult és részben használaton kívüli pályaudvar területét, hogy a beruházásra nem volt pénze. Rákosrendező barnamezős területét megvette a főváros, átvette a több mint 80 hektáros barnamező fejlesztését. A városvezetés történelmi lehetőségről beszélt, új városrész ígéretével, zöldfelületekkel, lakhatási megoldásokkal, ehhez képest azóta a talajt sem vizsgálták meg. Az állapotok mindenesetre nem javultak és egyelőre kilátásban sincs, mikor lesz rendezettebb a környék.
Galériánkban mutatjuk, hogy nézett ki Rákosrendező régen és mire jutott mára:
