Te felismered ezeket a budapesti szobrokat? - kvíz

Nap mint nap elsétálunk mellettük: a Duna-parton ülnek, tereken állnak, hidak közelében figyelnek. Budapest tele van híres és kevésbé ismert szobrokkal. A Fővárosi Önkormányzat 1200 budapesti szobrot tart nyilván és kezel. A legtöbb , 618 történelmi személyt ábrázol, de vannak sportolók és színészek is jócskán, szoborcsoportból is több van a fővárosban. A budapesti szobrok többsége annyira hozzátartozik a tájhoz, hogy már fel sem tűnik nekünk, hogy ott van.

Budapest szobrai különösen izgalmasak attól, hogy nem csak klasszikus történelmi alakokat ábrázolnak. Egy padon ülve nézhetjük a Dunát József Attila társaságában, miközben pár utcával arrébb egy világhírű bűvész, Harry Houdini emléke előtt állhatunk meg. De a vallási és a történelmi alakok is szobrokon köszönnek vissza.

Te mennyire ismered őket? Tudod, hogy kit ábrázol a csuklyás alak a Vajdahunyad váránál? Tudod, hogy melyik amerikai elnök sétál a Szabadság tér közelében?