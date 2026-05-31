Közös mellműtétje volt a gyönyörű ikerpárnak, őszintén nyilatkoztak róla

„Ha elégedett vagy magaddal, mi más számít?” – nyilatkozta Hanna közel 10 hónappal az ikertestvérével közös mellműtét után.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.31. 18:00
Haley és Hanna Cavinder őszintén beszélnek arról, hogy együtt csináltattak egyforma mellműtétet. A 25 éves ikerpár 2025 júliusában, egyszerre estek át mellnagyobbításon, és a következő hónapokban számos frissítést osztottak meg a közösségi médiában a gyógyulási folyamat során.

A május 29-én, pénteken megrendezett Sports Illustrated Swim Beach Club partiján részt vevő influenszerek és korábbi egyetemi kosárlabdasztárok a People magazinnak meséltek arról, hogy miért döntöttek úgy, hogy ennyire nyíltan beszélnek kozmetikai beavatkozásaikról.

„Az a lényeg, hogy a legmagabiztosabbnak érezd magad, bármi is legyen az, én mindig ezt támogatom a nők esetében” – mondta Haley a Miami Beach-i rendezvényen, amelyet a W South Beachen tartottak. „Bármit is akarsz csinálni, bármi mellett is akarsz kiállni, a tested a lényeg, és a nap végén úgy kell tenned, ahogyan a legmagabiztosabbnak érzed magad.”

„Csak egy életed van” – tette hozzá Haley, miközben ikertestvére egyetértett vele. „Pontosan.”, majd Hanna kifejtette:

„Csak azt mondanám, hogy bármit is adsz a világnak, az mindig visszajön (hozzád), legyen az testpozitivitás, vagy bármi az életben” – mondta a sztárokkal teli SI úszóeseményen. Ráadásul Hanna hozzátette: „Ha elégedett vagy magaddal, mi más számít?”

Haley azt is elárulta, mit tesz azért, hogy magabiztos legyen ezen a nyáron, miközben feleségül készül menni a Dallas Cowboys játékosához, Jake Fergusonhoz.

„Az esküvőmet tervezem, ezért igyekszem felkészülni arra, hogy a lehető legmagabiztosabb legyek azáltal, hogy edzek, sokat sétálok, és elegendő fehérjét eszem. Ettől érzem magam a legjobban nyáron” – mondta Haley kevesebb mint egy hónappal az NFL-sztárral kötött esküvője előtt – írja a People. 

 

