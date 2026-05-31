A 16 éves lány agydaganatot színlelt, majd a 40 milliós adományokból Disneylandbe is elment

A gyermekek kívánságait teljesítő, egykor nagy népszerűségnek örvendő Believe In Magic jótékonysági szervezetet számos híresség támogatta, köztük a One Direction tagjai is. A BBC új, háromrészes dokumentumfilmje, a The Mother of All Cons azonban azt mutatja be, hogy a szervezet működése mögött súlyos megtévesztések húzódhattak meg.

A jótékonysági szervezet egy „agydaganattal küzdő” lány kezdeményezéséből jött létre

A Believe In Magicet 2010-ben alapította a 16 éves Megan Bhari és édesanyja, Jean O’Brien. A család azt állította, hogy Megannél agydaganatot diagnosztizáltak, és történetük hamar széles körű figyelmet kapott. A lány rendszeresen kapcsolatba lépett ismert előadókkal a közösségi médiában, akik később segítettek a szervezet népszerűsítésében. A jótékonysági kezdeményezést több ismert személyiség is támogatta.

Mivel Megan története sokakat megérintett, a szervezet által korábban támogatott családok is igyekeztek viszonozni a segítséget. A fordulópontot azonban egy 2015-ben indított adománygyűjtés jelentette Megan állítólagos sürgős, életmentő amerikai kezelésére.

Ekkor több szülő, köztük Nick és Joanna is kétségeket kezdett megfogalmazni a gyűjtés valódi céljával kapcsolatban. Bár a szükséges összeget sikerült összegyűjteni, később felmerült, hogy az Egyesült Államokba tett utazás során nem orvosi kezelésen vettek részt, hanem többek között Disneylandet látogatták meg.

2017-ben az Egyesült Királyság Jótékonysági Bizottsága hivatalos vizsgálatot indított a szervezet ellen. A nyomozás során jelentős pénzügyi szabálytalanságokra derült fény, a hatóságok befagyasztották a szervezet számláit, és megállapították, hogy Jean O’Brien jótékonysági pénzeket utalt saját bankszámlájára. A vizsgálat szerint több mint 100 ezer font (40,8 millió forint) sorsa maradt tisztázatlan.

Megan 2018-ban hunyt el. Édesanyja akkor azt közölte, hogy lánya halálát agydaganat okozta. A boncolás azonban nem talált daganatra utaló nyomokat, és a jelentés szerint Megan agya normális állapotban volt. A halál okaként végül zsírmájbetegség következtében kialakult akut szívritmuszavart állapítottak meg.