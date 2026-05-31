Három ember, akik szaruhártya-átültetést kaptak egy idahói férfi halála után, veszettségfertőzésnek voltak kitéve. A Scripps News beszámolója szerint a betegeken szaruhártya-átültetést végeztek el James Martin, egy háromgyermekes idahói apa halála után, aki 2024 decemberében, 59 éves korában hunyt el. Halálakor James családja azt hitte, hogy szívproblémákkal küzd, de az orvosok most azt gyanítják, hogy valójában veszettséggel fertőződött meg.

Veszettséggel fertőzte meg a donor a szervátültetetteket Fotó: Facebook

Egy görény okozhatta a veszettséget

Kim azt nyilatkozta a lapnak, hogy Jamest egy görény karmolta meg, miközben az egyik kiscicáját védte a család házának udvarán. Úgy vélik, hogy James azután kapta el az veszettségvírust, hogy a görény megevett egy vírussal fertőzött denevért.

James halála után Kim teljesítette a kívánságát, hogy felajánlhassa a szerveit. Válaszolt a James egészségügyi előzményeivel kapcsolatos kérdésekre, és megjegyezte, hogy nemrégiben egy görény megkarmolta, amit a Donor Kockázatfelmérési Interjú (DRAI) kérdőívben is dokumentáltak.

A transzplantációs folyamat folytatódott, és a szerveket HIV és hepatitisz szempontjából tesztelték. Nem gyakori a komplex veszettségteszt elvégzése, mivel a szervdonáció útján történő átvitel ritka. A források szerint 1978 és 2024 között mindössze három dokumentált esetet regisztráltak a veszettség szervdonáció útján történő átviteléről.

A vizsgálatot követően három, különböző államban élő transzplantált személy kapott szövetmintát James szaruhártyájából, majd a veséjét Ohióba küldték, ahol 2024 decemberében Barney Kurowickibe, egy 76 éves michigani nagyapába ültették át, aki két évvel korábban dialíziskezelésen esett át. Kurowicki januárban súlyos tüneteket kezdett tapasztalni, többek között gyengeséget, remegést és hidrofóbiát (víztől való félelmet), amelyek mindegyike a veszettségfertőzéssel hozható összefüggésbe. Az egészségügyi szakemberek gyanították, hogy Martin szervadományozása révén veszettséget terjesztett.

Az idahói beteg orvosa és dr. Christine Hahn, Idaho állam epidemiológusa és az állam közegészségügyi minisztériumának orvosigazgatója ezután úgy döntöttek, hogy a legbiztonságosabb megoldás az, ha értesítik a beültetett betegeket, eltávolítják az átültetett szövetet, és beadják nekik a posztexpozíciós profilaxis (PEP) vakcinákat.