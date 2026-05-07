Veszett hód tartotta rettegésben a helyieket - Rátámadt egy 8 éves kisfiúra is - VIDEÓ!

A 8 éves kisfiú kórházba került, miután egy veszett hód megtámadta New Jersey-ben. A megdöbbentő eset május 3-án történt, amikor a Mahwah település hatóságait a Lake Henryhez riasztották helyi idő szerint este 6 óra körül.

Veszélyes hód tartotta rettegésben a környéken élőket

Fotó: Pexels (illusztráció!)

Kórházba szállították a 8 éves kisfiút, mert egy veszett hód megharapta a New Jersey-i tónál

A Mahwah-i rendőrség kapitánya, Michael Blondin elmondta, hogy a kisfiú a tó partján, a Continental Soldiers Park területén horgászott, amikor a hód kijött a vízből és rátámadt. Ezután az állat megharapta a fiú lábát, miközben a család barátja bátran közbelépett és elkergette az állatot. A fiú ugyan megpróbált elfutni, de elesett, a hód pedig ezt kihasználva megharapta a combján. A család barátja hatalmas ütésekkel és rúgásokkal próbálta távol tartani az őrjöngő állatot, hogy megvédje a gyermeket.

A hód ezután tovább körözött a környéken, amíg a mentők kórházba nem vitték a kisfiút. Az állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A rendőrség később korábbi bejelentésekről és egy Facebookon terjedő videóról is tudomást szerzett, amelyen a hód más embereket is megtámad a parkban.

Ezután az állatvédők befogták és vizsgálatra küldték az állatot. Május 5-én a Mahwah Egészségügyi Hivatal közleményt adott ki a közösségi médiában, amelyben megerősítették, hogy a hód veszettségtesztje pozitív lett, és a megharapott emberek kezelés alatt állnak.

Az üzenet szerint:

Május 3-án, vasárnap jelentették, hogy egy hód a Lake Henrynél több emberrel is érintkezésbe került, és azóta pozitív lett a veszettségtesztje. A megharapott személyek jelenleg kezelésben részesülnek.

(via People)