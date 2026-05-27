Végre jó hírt kaptak a magyar autósok

Itt vannak a részletek. Csütörtökön csökkent az üzemanyag ára.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.27. 14:20
Csütörtökön a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is jelentősen és azonos mértékben csökken, bruttó 11 forinttal - írja a Holtankoljak. 

Csökkent az üzemanyag nagykereskedelmi ára / Fotó: Takács József / Észak-Magyarország

2026.05.27-én az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 694 Ft/liter
  • Gázolaj: 704 Ft/liter

Védett árak: 

  • 95-ös benzin: 595 Ft/liter
  • Gázolaj: 615 Ft/liter
