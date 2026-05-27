Végre jó hírt kaptak a magyar autósok
Itt vannak a részletek. Csütörtökön csökkent az üzemanyag ára.
Csütörtökön a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is jelentősen és azonos mértékben csökken, bruttó 11 forinttal - írja a Holtankoljak.
2026.05.27-én az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:
- 95-ös benzin: 694 Ft/liter
- Gázolaj: 704 Ft/liter
Védett árak:
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- Gázolaj: 615 Ft/liter
