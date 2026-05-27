Orbán Viktor elárulta, kit nevez ki a Védvonal vezetésére
Megalakult a Védvonal. Most pedig az is kiderült, Orbán Viktor kit kért fel ennek vezetésére.
Múlt pénteken jelentette be Kocsis Máté a Védvonal megalakulását. Orbán Viktor most közösségi oldalán osztotta meg, ki lesz az országos vezetője.
Orbán Viktor megosztotta, ki lesz a Védvonal vezetője
Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség. Megalakult a Védvonal, a vezetésére Czunyiné Bertalan Juditot kértem fel. Senki ne érezze magát egyedül. Részletek hamarosan!
– írta bejegyzésében Orbán Viktor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre