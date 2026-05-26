4+1 étel, amihez ne használj airfryert

Ma már szinte bármit megsüthetsz airfryerben. Bár a legtöbb ételhez jól működik, de vannak olyanok, amelyeket sosem szabad a forrólevegős sütőbe tenni szakemberek szerint.

Ezeket sose rakd airfryerbe

Egy kutató, James Darlow szerint néhány étel sokkal több rendetlenséget okoz a kelleténél, sőt akár biztonsági kockázatot is jelenthet, ha airfryerrel sül meg.

A lista élén magasan a pattogatott kukorica áll. Amennyiben filmezést terveztél be a napodba, ellent kell állnod a kísértésnek, hogy a kedvenc nassolnivalódat az airfryerben süsd meg. Dr. Darlow szerint maradni kell a mikrohullámú sütős módszernél, mivel az sokkal jobban megsüti. De nem ez az egyetlen étel, amit nem ajánl a szakértő közel engedni a forrólevegős fritőzhöz.

Tészta vagy tésztaszósz

Lehet nem annyira meglepő, de nem szabad a nyers tészta elkészítéséhez airfryert használnod, mivel kell hozzá a forrásban lévő víz, ami az eszközben nem lehetséges. A tésztaszószok pedig szétmaszatolnák azt, így nem érné meg a fáradtságot erre pocsékolni. A szakértő szerint a már megfőtt tészta és a szósz már újramelegíthető az eszközben, de ennek is jobb módja a mikró.

Pirítós

Mint ahogyan a tésztaszószt, a pirítóst sem lehetetlen airfryrben megsütni, de nem javasolt. Az eredmény a szakértő szerint kiábrándító lenne. „A légkeveréses fritőz kiszáríthatja a kenyeret, és a morzsák beragadhatnak a kosár aljára, miközben a pirítóst sütés közben fel-alá fújják” – idézi dr. Darlow szavait a Mail Online.

Rizs

Nos, nem véletlen akadnak kimondott rizsfőzők a világon. A tésztához hasonlóan nem fog meglepni, de a rizshez is, mivel víz kell, nem megfelelő az airfryer a megfőzéséhez. A szakértő szerint nem alkalmas a főzéshez és gőzöléshez a fritőz.

Meglepő ódon pedig vannak olyan ételek, amiket lehet airfryerezni, amelyekre nem is gondolnál. Liana Green blogger szerint például tökéletes főtt tojás készíthető az egyre jobban elterjedt konyhai eszközben.

A tojásfőzés forrólevegős fritőzben talán ellentmondásosnak hangzik, de az airfryer egyenletes hőmérsékletet biztosít, így minden alkalommal könnyebb tökéletesen megfőtt tojásokat kapni. Ráadásul nincs szükség vízforralásra sem.

Liana Green azt javasolja, hogy a lágy, folyós sárgájú tojáshoz 150 °C-on 8 percig, a keményebb belsőhöz pedig 12 percig süssük a tojásokat. Egy másik váratlan élelmiszer a ravioli, amely – annak ellenére, hogy egy tésztafajta – gyönyörűen ropogóssá válik a készülékben. A szakértők azt javasolják, hogy forgassuk meg a raviolit felvert tojásban és zsemlemorzsában, mielőtt 175 °C-on tíz percre a forrólevegős fritőzbe tennénk, a sütési idő felénél megfordítva őket.