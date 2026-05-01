Eddig kell főzni a tésztát – zseniális trükköt árult el a magyar séf

Főzővíz és tészta, no meg egy lábos a tűzhelyen – ennyi kell csak a tésztafőzéshez. De meddig főzze az ember a tésztát? Nos, Bernáth József séf, aki bátran kijelentette, hogy nem foglalkozik a klasszikus al dente megoldással, elárulta a módszerét. Sőt, videót is készített róla!

Vágj ketté egy főzővízből kivett tésztát, hogy kiderüljön az igazság!

Tésztát főzni? A vágódeszkán jön el az igazság pillanata

Bernáth József séf egy fakanállal a főzővízbe nyúl, és kivesz belőle egyetlen penne tésztát, miközben a következőket mondja: „Nyugodtan fogjatok meg egy tésztát, dobjátok ki a deszkára és vágjátok ketté! Hogyha azt látnátok, hogy fehér lenne a tészta ott a belső részében, akkor az azt jelenti, hogy nem főtt még meg.”

Ennyire egyszerű!

