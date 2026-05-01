Eddig kell főzni a tésztát – zseniális trükköt árult el a magyar séf
Tésztát főzni mindenki tud. Jól viszont kevesen. A magyar séf elárulta, hogy érdemes főzni a tésztát!
Főzővíz és tészta, no meg egy lábos a tűzhelyen – ennyi kell csak a tésztafőzéshez. De meddig főzze az ember a tésztát? Nos, Bernáth József séf, aki bátran kijelentette, hogy nem foglalkozik a klasszikus al dente megoldással, elárulta a módszerét. Sőt, videót is készített róla!
Tésztát főzni? A vágódeszkán jön el az igazság pillanata
Bernáth József séf egy fakanállal a főzővízbe nyúl, és kivesz belőle egyetlen penne tésztát, miközben a következőket mondja: „Nyugodtan fogjatok meg egy tésztát, dobjátok ki a deszkára és vágjátok ketté! Hogyha azt látnátok, hogy fehér lenne a tészta ott a belső részében, akkor az azt jelenti, hogy nem főtt még meg.”
Ennyire egyszerű!
Nézd meg Bernáth József séf videóját, melyet a Facebook-oldalán tett közzé!
