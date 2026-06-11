„Egyből eldobtam a tábla csokit!” – Rubint Rella bikinis fotósorozata mindent visz

Mesés helyszínről jelentkezett be a nyári pihenését töltő Rubint Rella. A fitneszedző ezúttal Albánia lenyűgöző tengerpartjáról osztott meg fotókat követőivel, akik szinte azonnal elárasztották a bejegyzést dicsérő kommentekkel.

Rubint Rella megmutatta a tökéletes testét (Fotó: Vida Márton Péter)

Rubint Rella kockahasa irigységet keltett a követőiben

A napsütötte part és a festői környezet önmagában is irigylésre méltó, ám a rajongók figyelmét most nemcsak a gyönyörű táj ragadta meg. Rella egy apró, rózsaszín bikiniben pózolt a tengerparton, amely tökéletesen kiemelte sportos, formás alakját.

A fotósorozatban egy tükörszelfi is helyet kapott, amelyen a fitneszedző látványos kockahasát mutatta meg. Egy közeli felvételen pedig még jobban látszik, mennyi munkát fektetett az évek során az edzésekbe, izmos, mégis nőiesen karcsú alakja sokak számára jelenthet inspirációt.

A képek között akad olyan is, amelyen hátulról látható a népszerű influenszer. Ezen a felvételen a formás feneke került a középpontba, amit a követők sem hagytak szó nélkül. A kommentelők egymást túllicitálva dicsérték Rella alakját, többen pedig azt írták, hogy elképesztő formában van. Rella Instagram-oldalára záporoztak a kommentek.

„Wow, annyira gyönyörű vagy Rella, az a hasizom!”

„Női szemmel is tökéletes!”

„Egyből eldobtam a tábla csokit”

– írták a rajongók.

Kattints az alábbi képre, hogy megtekinthesd Rubint Rella lapozható felvételeit! Neked melyik a kedvenced?