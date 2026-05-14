„Most még nem látom a kiutat” – Teljes a káosz Rubint Rella lakásában, egyedül állt neki a felújításnak?

Hatalmas fába vágta a fejszéjét a gyönyörű influenszer: hirtelen szakadt rá a rengeteg tennivaló. Rubint Rella követői teljesen megdöbbentek a legfrissebb videóján, hiszen a fiatal lány otthonában jelenleg elképesztő állapotok uralkodnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.14. 08:30
Rubint Rella neve mindenki számára ismerősen csenghet, hiszen sikeres tartalomgyártóként és életmód-tanácsadóként évek óta a nyilvánosság előtt éli a mindennapjait. Bár korábbi válása sokáig téma volt a médiában, most végre elérkezett az életében az a pillanat, amikor teljesen saját, független birodalmat teremthet magának. Rella úgy döntött, hogy nem kér külső segítséget, hanem egyedül ugrik fejest az új ingatlana kialakításába, és saját maga végzi el a munkálatokat. Legfrissebb YouTube-videójában kendőzetlen őszinteséggel mutatta meg követőinek, mekkora fába vágta a fejszéjét, és hogyan próbál egyedül megbirkózni a felfordulással.

Rubint Rella saját ingatlant vásárolt (Fotó: Vida Márton Péter)

Rubint Rella teljesen egyedül maradt a felfordulásban: miért nem kér segítséget?

A felvételeken jól látszik, hogy a lakásban jelenleg teljes a káosz. Rella mindenféle előzetes szaktudás és tapasztalat nélkül, teljesen egyedül állt neki a házfelújításnak, a legnehezebb feladatokat – jelenleg épp a festést – is saját maga akarja megoldani. A folyamat azonban sokkal keményebbnek bizonyul, mint azt elsőre gondolta. Sokan durván kritizálni kezdték a munkáját, és számonkérték, hogy miért nem fogad fel inkább valódi szakembereket a feladatokra.

A festés foltos, nem szép! Miért nem tudsz segítséget kérni?!

– esett neki az egyik követője. Rella azonban nem hagyta magát, és azonnal csattanós választ adott a bírálóknak:

Még jó, hogy a falat én nézem és nekem tetszik!

Sírás közeli állapot és kétségbeesés a kamerák előtt

A kezdeti hatalmas lendület után azonban gyorsan jött a feketeleves, amikor Rella gyakorlatban is szembesült a festés kőkemény nehézségeivel. Rella a kamerák előtt sem bírta visszatartani az érzéseit, és teljesen elcsigázva vallott a jelenlegi helyzetéről.

Bízni kell a folyamatokban, de az alapozó festék már most maszatos. Nem egyszerű ez, bízom benne, hogy később jobb lesz! Lefele csöpög a festék mindenfelé. Most még nem látom ebből a kiutat. El is vagyok kicsit szontyolodva. Mi lesz itt később?! Ez nem olyan egyszerű

– mondta elkeseredetten, miközben körbenézett a szobában. A látvány valóban lesújtó volt, a padlót és a védőfóliákat is beborította a mindenhonnan csöpögő fehér alapozó.

Rubint Rella válása után újra révbe ért (Fotó: Rubint Rella Instagram)

Édes teher a felújítás?

A kezdeti sokk és a kilátástalannak tűnő küzdelem ellenére Rella boldogan ugrott bele a rá váró feladatokba. A válást ugyan már maga mögött tudhatja –, ez az ingatlan jelenti számára a végső pontot az újrakezdésben, ahol végre újra boldog lehet és igazán otthon érezheti magát. Bár a fizikai munka megterhelő, a függetlenség és az önállóság érzése olyan erőt ad neki, ami mindenért kárpótolja.

Izgulok, hogy ebből mi az isten lesz! Hát, bízom a legjobbakban és magamban! Úgy vagyok vele, hogy igazából mindegy, mert az enyém. Édes teherként tekintek erre

– magyarázta a rajongóknak. Ez a lakás most a saját sikereinek a szimbóluma, ahol hosszú idő után először élvezheti a teljes függetlenséget. 

A kitartás végül meghozta a gyümölcsét

A drámai pillanatok és a kezdeti kudarcok után végül megtört a jég, és a kemény munka beérni látszik. Ahogy teltek az órák, a káoszból lassan elkezdett kirajzolódni valami egészen új és rendezett látkép. Rella nem adta fel a küzdelmet, a videó végén már egy teljesen más hangulatú, büszke nőt láthattak a nézők, aki bebizonyította a fanyalgóknak, hogy képes egyedül is boldogulni.

A végére viszont úgy érzem, egészen ráéreztem erre. Nagyon-nagyon sokat haladok. Szépen lassan belejövök mindenbe. Úgy érzem, sikerült elérni, amit szerettem volna!

– zárta le a beszámolót boldogan. Rubint Rella példája így bizonyítja, hogy a teljes felfordulásból is van kiút, ha az ember elég kitartó és bízik a saját erejében.

 

