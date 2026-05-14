„Most még nem látom a kiutat” – Teljes a káosz Rubint Rella lakásában, egyedül állt neki a felújításnak?

Rubint Rella neve mindenki számára ismerősen csenghet, hiszen sikeres tartalomgyártóként és életmód-tanácsadóként évek óta a nyilvánosság előtt éli a mindennapjait. Bár korábbi válása sokáig téma volt a médiában, most végre elérkezett az életében az a pillanat, amikor teljesen saját, független birodalmat teremthet magának. Rella úgy döntött, hogy nem kér külső segítséget, hanem egyedül ugrik fejest az új ingatlana kialakításába, és saját maga végzi el a munkálatokat. Legfrissebb YouTube-videójában kendőzetlen őszinteséggel mutatta meg követőinek, mekkora fába vágta a fejszéjét, és hogyan próbál egyedül megbirkózni a felfordulással.

Novothny Soma exe, Rubint Rella saját ingatlant vásárolt (Fotó: Vida Márton Péter)

Rubint Rella teljesen egyedül maradt a felfordulásban: miért nem kér segítséget?

A felvételeken jól látszik, hogy a lakásban jelenleg teljes a káosz. Rella mindenféle előzetes szaktudás és tapasztalat nélkül, teljesen egyedül állt neki a házfelújításnak, a legnehezebb feladatokat – jelenleg épp a festést – is saját maga akarja megoldani. A folyamat azonban sokkal keményebbnek bizonyul, mint azt elsőre gondolta. Sokan durván kritizálni kezdték a munkáját, és számonkérték, hogy miért nem fogad fel inkább valódi szakembereket a feladatokra.

A festés foltos, nem szép! Miért nem tudsz segítséget kérni?!

– esett neki az egyik követője. Rella azonban nem hagyta magát, és azonnal csattanós választ adott a bírálóknak:

Még jó, hogy a falat én nézem és nekem tetszik!

Sírás közeli állapot és kétségbeesés a kamerák előtt

A kezdeti hatalmas lendület után azonban gyorsan jött a feketeleves, amikor Rella gyakorlatban is szembesült a festés kőkemény nehézségeivel. Rella a kamerák előtt sem bírta visszatartani az érzéseit, és teljesen elcsigázva vallott a jelenlegi helyzetéről.

Bízni kell a folyamatokban, de az alapozó festék már most maszatos. Nem egyszerű ez, bízom benne, hogy később jobb lesz! Lefele csöpög a festék mindenfelé. Most még nem látom ebből a kiutat. El is vagyok kicsit szontyolodva. Mi lesz itt később?! Ez nem olyan egyszerű

– mondta elkeseredetten, miközben körbenézett a szobában. A látvány valóban lesújtó volt, a padlót és a védőfóliákat is beborította a mindenhonnan csöpögő fehér alapozó.