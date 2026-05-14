„Na, most még le is égettek, tényleg?!” – kifakadt a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja

Nem tűnt nehéznek a kérdés. Nem mindenki tudott kapásból válaszolni a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárjai közül.

Létrehozva: 2026.05.14. 07:00
Marics Peti EMBER MÁRK Hogyan tudnék élni nélküled

Ha már két mozifilm erejéig megmártóztak a retró zenében a Kuplung zenekar tagjai (a Hogyan tudnék élni nélküled? 2 forgatásán már túl vannak, a mozibemutatóra még év végéig várni kell), adta magát a kérdést: kinek melyik a Top3 kedvenc retró dala?

Micsoda hármas! A Hogyan tudnék élni nélküled? című moziból ismert Kuplung zenekar tagjai egyszerűnek tűnő kérdést kaptak. Ember Márk könnyedén vette az akadályt, Kirády Marcell énekelve, dúdolva szépített, Marics Peti viszont elvérzett a retró kedvencek kapcsán (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

A Hogyan tudnék élni nélküled? sztárjai közül csak Ember Márkon nem fogott ki a kérdés

A Jászai Mari-díjas Ember Márk simán felsorolt három kedvenc retró dalt! A listát a Kispál és a Borz Szírvrablásával kezdte, majd jött a Kextől az Elszállt egy hajó a szélben, végül a Beatles-től a HELP-et említette. Kirády Marcell inkább eltáncolta és eldúdolta a Bee Gees-től a Stayin' Alive-ot, minthogy megnevezte volna, Máté Péterrel és a Most élj! című klassszikussal szépített és végül – a Hogyan tudnék élni nélküled? kapcsán kicsit hazabeszélve – a Szerelemvonatot nevezte meg.

Szegény Marics Peti viszont nem vette jól az akadályt. „Jézusom, nem is tudok hármat, tesó! Na, most még le is égettek, tényleg?!” – reagált a számára kényes helyzetre a VALMAR sztárja. „Suzival a Balatonon” – súg neki a kérdező, és Marics elismeri a saját, 2019-es dalukról, hogy az bizony lassan retró. (Persze még közel sem az!) Majd, feltehetően a mozikban most futó Michael című film hatására két Michael Jackson dalt is megemlít Marics Peti. „Man In The Mirror Michael Jacksontól, azt nagyon szerettem. Black or White. Csak a jacko ugrik be, hogyha retróról van szó, mert ő a király – manapság is, meg akkor is” – mondja az énekes 2/3-ra teljesítve a feladatot.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
