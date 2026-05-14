Leszakad az ég: 19 vármegyére adtak ki riasztást

Május 14-ére, csütörtökre csak Vas és Zala vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást zivatar miatt. Pénteken aztán az egész országban leszakad az ég a HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint. Mint írják, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!



Elromlik az idő, leszakad az ég

Lássuk, mit ír május 14-ére és az azt követő napokra a Köpönyeg.hu meteorológiai portál!

Csütörtökön a nap első felében sok napsütés ígérkezik, majd délután nyugat, délnyugat felől záporok és zivatarok érhetik el a Dunántúlt. A hőmérséklet délutánra 20-22 fokig emelkedik.

Pénteken délnyugat felől ismét nedvesebb léghullámok érkeznek, ezért délutántól több alkalommal is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A délkeleti szél többfelé megélénkül. A legmelegebb órákban 20 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.

Szombaton a túlnyomóan felhős, borongós idő valószínű, sok helyen esővel, záporokkal és zivatarokkal. Kiadós mennyiségű eső is eshet. Az északi, északkeleti szél több helyen megerősödhet. A csúcshőmérséklet 14 és 22 fok közé esik vissza.