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Székesfehérvári házomlás: drámai hír érkezett

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Szomorú hírt közölt a polgármester. Elhunyt a székesfehérvári házomlás áldozata.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 10:20
Cser-Palkovics András gyászhír házomlás

„Fájdalmas hírt kaptunk: a hétfői épületomlás áldozata sajnos ma hajnalban elhunyt.” – írta Facebook-oldalán a város polgármestere. Mint ismert, június 1-jén, hétfőn, összeomlott egy bontás alatt álló, négyemeletes ipari irodaépület. A székesfehérvári házomlás során egy férfi a romok alá szorult.

Szerdán elhunyt a hétfői székesfehérvári házomlás áldozata
Szerdán elhunyt a hétfői székesfehérvári házomlás áldozata (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Elhunyt a székesfehérvári házomlás áldozata: Cser-Palkovics András részvétét fejezte ki 

Cser-Palkovics András így folytatta bejegyzését: „Az elmúlt napokban mindannyian bíztunk a felépülésében, és abban, hogy a megfeszített mentési munkálatok és a kórházi stáb gondoskodását követően megnyugtató véget érhet ez a tragikus eset. Ezekben a nehéz órákban szívből osztozom a hozzátartozók gyászában. Nyugodjon békében!”

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