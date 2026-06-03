Székesfehérvári házomlás: drámai hír érkezett
Szomorú hírt közölt a polgármester. Elhunyt a székesfehérvári házomlás áldozata.
„Fájdalmas hírt kaptunk: a hétfői épületomlás áldozata sajnos ma hajnalban elhunyt.” – írta Facebook-oldalán a város polgármestere. Mint ismert, június 1-jén, hétfőn, összeomlott egy bontás alatt álló, négyemeletes ipari irodaépület. A székesfehérvári házomlás során egy férfi a romok alá szorult.
Elhunyt a székesfehérvári házomlás áldozata: Cser-Palkovics András részvétét fejezte ki
Cser-Palkovics András így folytatta bejegyzését: „Az elmúlt napokban mindannyian bíztunk a felépülésében, és abban, hogy a megfeszített mentési munkálatok és a kórházi stáb gondoskodását követően megnyugtató véget érhet ez a tragikus eset. Ezekben a nehéz órákban szívből osztozom a hozzátartozók gyászában. Nyugodjon békében!”
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