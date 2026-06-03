Székesfehérvári házomlás: drámai hír érkezett

„Fájdalmas hírt kaptunk: a hétfői épületomlás áldozata sajnos ma hajnalban elhunyt.” – írta Facebook-oldalán a város polgármestere. Mint ismert, június 1-jén, hétfőn, összeomlott egy bontás alatt álló, négyemeletes ipari irodaépület. A székesfehérvári házomlás során egy férfi a romok alá szorult.

Szerdán elhunyt a hétfői székesfehérvári házomlás áldozata (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Elhunyt a székesfehérvári házomlás áldozata: Cser-Palkovics András részvétét fejezte ki

Cser-Palkovics András így folytatta bejegyzését: „Az elmúlt napokban mindannyian bíztunk a felépülésében, és abban, hogy a megfeszített mentési munkálatok és a kórházi stáb gondoskodását követően megnyugtató véget érhet ez a tragikus eset. Ezekben a nehéz órákban szívből osztozom a hozzátartozók gyászában. Nyugodjon békében!”