Már elérhető a Fővárosi Vízművek legújabb alkalmazása, ezt tudja
A leggyakoribb vízügyeket most már közvetlenül telefonról, gyorsan és egyszerűen is elintézhetjük. Elindult ugyanis a Fővárosi Vízművek legújabb, hivatalos mobilalkalmazása.
Nem kell többé számítógép elé ülni vagy az ügyfélszolgálaton sorban állni, ha vízügyekkel kapcsolatban lenne elintézni valónk. A vízművek új applikációjának segítségével ugyanis szinte mindent meg lehet oldani.
Kiknek készült a vízművek új appja?
Az új mobilapplikációt kifejezetten a vízmérővel rendelkező lakossági ügyfelek számára fejlesztették ki. Cégek és társasházi közös képviselők számára a szolgáltató továbbra is a klasszikus webes online ügyfélszolgálat használatát javasolja, mivel az appon belüli új regisztráció kizárólag lakossági profillal érhető el.
Mit tud az új app?
A vízművek alkalmazásában szinte minden olyan alapvető funkció helyet kapott, ami a mindennapi vízfogyasztással és számlázással kapcsolatos:
- gyors mérőállás-rögzítés: a havi diktálást másodpercek alatt elvégezhető, ráadásul a hitelesség érdekében a mérőóra állását fényképpel együtt is megadhatjuk,
- mérők és előzmények követése: bármikor visszanézhetjük a korábbi mérőállásainkat, és ellenőrizhetjük a nyilvántartott vízmérő részletes adatait,
- számlakezelés és azonnali fizetés: közvetlenül az applikáción keresztül be is fizethetjük a számlákat, de csak ha közvetlenül a Fővárosi Vízművek számláz nekünk, és nem a Díjbeszedő Holding Zrt.,
- aki bekötési (fő)mérővel rendelkezik, az appban rugalmasan megtekintheti és módosíthatja a havi részértéket,
- élő térképen követhetjük az aktuális vízhiányokat, tervezett vagy váratlan munkálatokat, ha pedig hibát észlelünk – legyen az utcai csőtörés, aknában vagy pincében lévő vízfolyás, esetleg vízhiány –, azt azonnal bejelenthetjük az appon keresztül,
- az Üzenetküldés menüponton keresztül közvetlenül írhatunk a szolgáltatónak.
Belépés és regisztráció lépésről lépésre
Az alkalmazás használatának megkezdéséhez több út is vezet, attól függően, hogy van-e már korábbi fiókunk. Akinek már van online ügyfélszolgálati regisztrációja a vízműveknél annak nem kell újra regisztrálni az új app használatához. A már meglévő e-mail-címmel és jelszóval azonnal be lehet lépni. A teljesen új felhasználók a regisztrációt magában az applikációban is elvégezhetik. Az itt létrehozott fiókkal később a webes online ügyfélszolgálatra is be tudnak majd lépni. Fontos tudni, hogy az appban az Ügyfélkapu+ azonosítás nem érhető el, de a DÁP azonosítás igen. Azok az ügyfelek pedig, akik a vízművek webes felületén korábban KAÜ (Ügyfélkapu) azonosítással regisztráltak, az applikációba kizárólag a DÁP alkalmazással tudnak bejelentkezni.
Így lehet regisztrálni az appban
- Meg kell adni a nevünk, az e-mail-címünk (ez lesz a felhasználónév), egy biztonságos jelszót (legalább 8 karakter, kisbetű, nagybetű és szám kötelező), valamint opcionálisan a telefonszámunkat,
- meg kell adni a vízdíjszámlánk 2. vagy 3. oldaláról a készülékhely azonosító számot, a mérő gyári számát, valamint az ellenőrzéshez a születési dátumunkat,
- a regisztráció után kapunk egy e-mailt és a benne lévő aktiváló linkre 72 órán belül rá kell kattintani a regisztráció véglegesítéséhez.
Hogy lehet törölni egy regisztrációt?
Fontos tudni, hogy az alkalmazás egyszerű letörlése a telefonról nem szünteti meg a felhasználói fiókot. Mivel az app és a webes online ügyfélszolgálat közös rendszert használ, a regisztráció végleges törlését a webes felületre belépve, a Fiókom -> Regisztráció törlése menüpontban tudjuk kezdeményezni a jelszavunk ismételt megadásával.
Honnan tölthető le az új app?
Az alkalmazás teljesen ingyenes, és a Fővárosi Vízművek névre rákeresve érhetők el az alkalmazás áruházakban, vagy az alábbi linkeken tölthetők le:
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