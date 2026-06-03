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Már elérhető a Fővárosi Vízművek legújabb alkalmazása, ezt tudja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A leggyakoribb vízügyeket most már közvetlenül telefonról, gyorsan és egyszerűen is elintézhetjük. Elindult ugyanis a Fővárosi Vízművek legújabb, hivatalos mobilalkalmazása.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 12:30
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Nem kell többé számítógép elé ülni vagy az ügyfélszolgálaton sorban állni, ha vízügyekkel kapcsolatban lenne elintézni valónk. A vízművek új applikációjának segítségével ugyanis szinte mindent meg lehet oldani.

Megjelent a vízművek új applikációja. Ezeket lehet elintézni a segítségével.
Így néz ki a vízművek új applikációjának menürendszere. Forrás: play.google.com

Kiknek készült a vízművek új appja?

Az új mobilapplikációt kifejezetten a vízmérővel rendelkező lakossági ügyfelek számára fejlesztették ki. Cégek és társasházi közös képviselők számára a szolgáltató továbbra is a klasszikus webes online ügyfélszolgálat használatát javasolja, mivel az appon belüli új regisztráció kizárólag lakossági profillal érhető el.

Mit tud az új app?

A vízművek alkalmazásában szinte minden olyan alapvető funkció helyet kapott, ami a mindennapi vízfogyasztással és számlázással kapcsolatos:

  • gyors mérőállás-rögzítés: a havi diktálást másodpercek alatt elvégezhető, ráadásul a hitelesség érdekében a mérőóra állását fényképpel együtt is megadhatjuk,
  • mérők és előzmények követése: bármikor visszanézhetjük a korábbi mérőállásainkat, és ellenőrizhetjük a nyilvántartott vízmérő részletes adatait,
  • számlakezelés és azonnali fizetés: közvetlenül az applikáción keresztül be is fizethetjük a számlákat, de csak ha közvetlenül a Fővárosi Vízművek számláz nekünk, és nem a Díjbeszedő Holding Zrt.,
  • aki bekötési (fő)mérővel rendelkezik, az appban rugalmasan megtekintheti és módosíthatja a havi részértéket,
  • élő térképen követhetjük az aktuális vízhiányokat, tervezett vagy váratlan munkálatokat, ha pedig hibát észlelünk – legyen az utcai csőtörés, aknában vagy pincében lévő vízfolyás, esetleg vízhiány –, azt azonnal bejelenthetjük az appon keresztül,
  • az Üzenetküldés menüponton keresztül közvetlenül írhatunk a szolgáltatónak.
Fotó: Fővárosi Vízművek

Belépés és regisztráció lépésről lépésre

Az alkalmazás használatának megkezdéséhez több út is vezet, attól függően, hogy van-e már korábbi fiókunk. Akinek már van online ügyfélszolgálati regisztrációja a vízműveknél annak nem kell újra regisztrálni az új app használatához. A már meglévő e-mail-címmel és jelszóval azonnal be lehet lépni. A teljesen új felhasználók a regisztrációt magában az applikációban is elvégezhetik. Az itt létrehozott fiókkal később a webes online ügyfélszolgálatra is be tudnak majd lépni. Fontos tudni, hogy az appban az Ügyfélkapu+ azonosítás nem érhető el, de a DÁP azonosítás igen. Azok az ügyfelek pedig, akik a vízművek webes felületén korábban KAÜ (Ügyfélkapu) azonosítással regisztráltak, az applikációba kizárólag a DÁP alkalmazással tudnak bejelentkezni.

Így lehet regisztrálni az appban

  • Meg kell adni a nevünk, az e-mail-címünk (ez lesz a felhasználónév), egy biztonságos jelszót (legalább 8 karakter, kisbetű, nagybetű és szám kötelező), valamint opcionálisan a telefonszámunkat,
  • meg kell adni a vízdíjszámlánk 2. vagy 3. oldaláról a készülékhely azonosító számot, a mérő gyári számát, valamint az ellenőrzéshez a születési dátumunkat,
  • a regisztráció után kapunk egy e-mailt és a benne lévő aktiváló linkre 72 órán belül rá kell kattintani a regisztráció véglegesítéséhez.

Hogy lehet törölni egy regisztrációt?

Fontos tudni, hogy az alkalmazás egyszerű letörlése a telefonról nem szünteti meg a felhasználói fiókot. Mivel az app és a webes online ügyfélszolgálat közös rendszert használ, a regisztráció végleges törlését a webes felületre belépve, a Fiókom -> Regisztráció törlése menüpontban tudjuk kezdeményezni a jelszavunk ismételt megadásával.

Honnan tölthető le az új app?

Az alkalmazás teljesen ingyenes, és a Fővárosi Vízművek névre rákeresve érhetők el az alkalmazás áruházakban, vagy az alábbi linkeken tölthetők le:

  • iOS-re (App Store) itt lehet letölteni,
  • Androidra (Google Play) pedig itt.

 

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