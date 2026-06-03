Már elérhető a Fővárosi Vízművek legújabb alkalmazása, ezt tudja

Nem kell többé számítógép elé ülni vagy az ügyfélszolgálaton sorban állni, ha vízügyekkel kapcsolatban lenne elintézni valónk. A vízművek új applikációjának segítségével ugyanis szinte mindent meg lehet oldani.

Így néz ki a vízművek új applikációjának menürendszere. Forrás: play.google.com

Kiknek készült a vízművek új appja?

Az új mobilapplikációt kifejezetten a vízmérővel rendelkező lakossági ügyfelek számára fejlesztették ki. Cégek és társasházi közös képviselők számára a szolgáltató továbbra is a klasszikus webes online ügyfélszolgálat használatát javasolja, mivel az appon belüli új regisztráció kizárólag lakossági profillal érhető el.

Mit tud az új app?

A vízművek alkalmazásában szinte minden olyan alapvető funkció helyet kapott, ami a mindennapi vízfogyasztással és számlázással kapcsolatos:

gyors mérőállás-rögzítés: a havi diktálást másodpercek alatt elvégezhető, ráadásul a hitelesség érdekében a mérőóra állását fényképpel együtt is megadhatjuk,

mérők és előzmények követése: bármikor visszanézhetjük a korábbi mérőállásainkat, és ellenőrizhetjük a nyilvántartott vízmérő részletes adatait,

számlakezelés és azonnali fizetés: közvetlenül az applikáción keresztül be is fizethetjük a számlákat, de csak ha közvetlenül a Fővárosi Vízművek számláz nekünk, és nem a Díjbeszedő Holding Zrt.,

aki bekötési (fő)mérővel rendelkezik, az appban rugalmasan megtekintheti és módosíthatja a havi részértéket,

élő térképen követhetjük az aktuális vízhiányokat, tervezett vagy váratlan munkálatokat, ha pedig hibát észlelünk – legyen az utcai csőtörés, aknában vagy pincében lévő vízfolyás, esetleg vízhiány –, azt azonnal bejelenthetjük az appon keresztül,

az Üzenetküldés menüponton keresztül közvetlenül írhatunk a szolgáltatónak.

Fotó: Fővárosi Vízművek

Belépés és regisztráció lépésről lépésre

Az alkalmazás használatának megkezdéséhez több út is vezet, attól függően, hogy van-e már korábbi fiókunk. Akinek már van online ügyfélszolgálati regisztrációja a vízműveknél annak nem kell újra regisztrálni az új app használatához. A már meglévő e-mail-címmel és jelszóval azonnal be lehet lépni. A teljesen új felhasználók a regisztrációt magában az applikációban is elvégezhetik. Az itt létrehozott fiókkal később a webes online ügyfélszolgálatra is be tudnak majd lépni. Fontos tudni, hogy az appban az Ügyfélkapu+ azonosítás nem érhető el, de a DÁP azonosítás igen. Azok az ügyfelek pedig, akik a vízművek webes felületén korábban KAÜ (Ügyfélkapu) azonosítással regisztráltak, az applikációba kizárólag a DÁP alkalmazással tudnak bejelentkezni.