Új jegyrendszer lépett életbe a BKK-nál: ezt érdemes tudni róla
Mostantól egyszerűbben lehet utazni a metrókon: elég lesz hozzá egy bankkártya is. Mutatjuk mit érdemes tudni az új jegyrendszerről, a Pay&GO-ról és azt is, mely vonalakon használható április 22-től.
A Pay&GO a BKK legmodernebb, érintésmentes jegyvásárlási és -érvényesítési megoldása, amit mostantól minden metróvonalon lehet használni. Ezt érdemes tudni az új jegyrendszerről és annak használatáról.
Mi is az a Pay&GO jegyrendszer?
A lényege a végtelen egyszerűség: a bankkártyánk (vagy a digitalizált kártyát tartalmazó okoseszközünk) egyben a jegyünkké is válik, egy mozdulattal. Nincs szükség regisztrációra, nem kell alkalmazásokat letölteni, és nem kell előre megtervezni sem az útvonalat.
Hol használható az új rendszer?
Az új szolgáltatás jelenleg két kiemelt területen érhető el: minden metróvonalon (M1, M2, M3 és M4) és a 100E Repülőtéri Expressz járatokon. Azt viszont fontos tudni, hogy a metrón váltott Pay&GO jegy csak a metróhálózaton érvényes (átszállással együtt). Felszíni járatokra (busz, troli, villamos – kivéve a 100E-t) ezzel a módszerrel még nem lehet jegyet venni!
Hogyan működik az új jegyrendszer?
- Vegyük elő a bankkártyánkat a metró bejáratánál vagy a reptéri busz megállójában, vagy ébresszük fel a mobilunk képernyőjét (ami tartalmazza az elmentett bankkártyánk adatait).
- Érintsük hozzá a kártyát vagy az okostelefont (bekapcsolt NFC-vel) a Pay&GO terminálhoz.
- Várjuk meg a hangjelzést és a zöld képernyőt ("Sikeres papírmentes vásárlás").
- Ebben a pillanatban a rendszer levonja a jegy árát, és automatikusan érvényesítette is azt.
- Papírjegyet nem kapunk, a jogosultságunk digitálisan kapcsolódik a kártyánkhoz.
Mennyibe kerül így jegyet venni?
Pontosan ugyanannyiba, mint a hagyományos vonaljegy vagy a 100E buszjegy. Semmilyen extra költség vagy kényelmi díj nem terhel a Pay&GO-s jegyeket.
Hány jegyet lehet így venni?
A metrón egy kártyával csak 1 jegy vásárolható. A rendszer az sem engedi, hogy véletlenül kétszer vegyük meg ugyanazt a jegyet rövid időn belül. A 100E buszon "+" gombbal akár 5 jegyet is vehetünk egyszerre, egyetlen kártyával.
Mi a teendő jegyellenőrzéskor?
Amikor jön az ellenőr, vagy a metró kijáratánál kérik a jegyünket, érintsük ugyanazt a bankkártyát vagy okoseszközt az ellenőri készülékhez, amivel a vásárlást végeztük. Ennyi az egész. Azt is fontos tudni, hogy a BKK nem tárolja a kártyaadatainkat, a folyamat anonim és titkosított. Az ellenőr csak annyit lát, hogy az adott kártyával történt-e érvényes vásárlás.
Milyen kártyákkal használható a jegyrendszer?
Minden olyan kártyával, ami alkalmas érintéses fizetésre: Mastercard, VISA (betéti, hitel- vagy prepaid kártyák), Apple Pay, Google Pay, Revolut, Wise stb. Viszont az Amex, Diners, SZÉP-kártya vagy nemzetközi speciális kártyák (JCB, Discover) sajnos nem használhatók érintéses jegyvásárlásra-írja a BKK.
A jövőben tovább bővül a Pay&GO
Az április 22-én indult metróhálózati kiterjesztés csak a kezdet! A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján 2028-ig a rendszer fokozatosan megjelenik a teljes budapesti és agglomerációs hálózaton (minden buszon, villamoson, trolin). Sőt, a jövőben nemcsak vonaljegyet, hanem bérletet is vehetünk majd így, és bevezetik a napi/heti költési limitet is, vagyis a rendszer automatikusan csak annyi pénzt von majd le, amennyi a legolcsóbb napijegy ára lenne.
