Új jegyrendszer lépett életbe a BKK-nál: ezt érdemes tudni róla

A Pay&GO a BKK legmodernebb, érintésmentes jegyvásárlási és -érvényesítési megoldása, amit mostantól minden metróvonalon lehet használni. Ezt érdemes tudni az új jegyrendszerről és annak használatáról.

Ezt érdemes tudni a Pay&GO jegyvásárlási rendszerről. Fotó: bkk.hu

Mi is az a Pay&GO jegyrendszer?

A lényege a végtelen egyszerűség: a bankkártyánk (vagy a digitalizált kártyát tartalmazó okoseszközünk) egyben a jegyünkké is válik, egy mozdulattal. Nincs szükség regisztrációra, nem kell alkalmazásokat letölteni, és nem kell előre megtervezni sem az útvonalat.

Hol használható az új rendszer?

Az új szolgáltatás jelenleg két kiemelt területen érhető el: minden metróvonalon (M1, M2, M3 és M4) és a 100E Repülőtéri Expressz járatokon. Azt viszont fontos tudni, hogy a metrón váltott Pay&GO jegy csak a metróhálózaton érvényes (átszállással együtt). Felszíni járatokra (busz, troli, villamos – kivéve a 100E-t) ezzel a módszerrel még nem lehet jegyet venni!

Hogyan működik az új jegyrendszer?

Vegyük elő a bankkártyánkat a metró bejáratánál vagy a reptéri busz megállójában, vagy ébresszük fel a mobilunk képernyőjét (ami tartalmazza az elmentett bankkártyánk adatait).

Érintsük hozzá a kártyát vagy az okostelefont (bekapcsolt NFC-vel) a Pay&GO terminálhoz.

Várjuk meg a hangjelzést és a zöld képernyőt ("Sikeres papírmentes vásárlás").

Ebben a pillanatban a rendszer levonja a jegy árát, és automatikusan érvényesítette is azt.

Papírjegyet nem kapunk, a jogosultságunk digitálisan kapcsolódik a kártyánkhoz.

Mennyibe kerül így jegyet venni?

Pontosan ugyanannyiba, mint a hagyományos vonaljegy vagy a 100E buszjegy. Semmilyen extra költség vagy kényelmi díj nem terhel a Pay&GO-s jegyeket.

Hány jegyet lehet így venni?

A metrón egy kártyával csak 1 jegy vásárolható. A rendszer az sem engedi, hogy véletlenül kétszer vegyük meg ugyanazt a jegyet rövid időn belül. A 100E buszon "+" gombbal akár 5 jegyet is vehetünk egyszerre, egyetlen kártyával.

Mi a teendő jegyellenőrzéskor?

Amikor jön az ellenőr, vagy a metró kijáratánál kérik a jegyünket, érintsük ugyanazt a bankkártyát vagy okoseszközt az ellenőri készülékhez, amivel a vásárlást végeztük. Ennyi az egész. Azt is fontos tudni, hogy a BKK nem tárolja a kártyaadatainkat, a folyamat anonim és titkosított. Az ellenőr csak annyit lát, hogy az adott kártyával történt-e érvényes vásárlás.