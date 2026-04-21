Felújítás nélkül szörnyű sors várhat a Fogaskerekűre

Az elöregedett szerelvények, a leromló pálya és az évek óta halogatott fejlesztések miatt egyre reálisabb forgatókönyv, hogy felújítás nélkül a főváros mindennapjaiból eltűnik egy különleges jármű. Pedig a fogaskerekű Budapest egyik legkülönlegesebb közlekedési eszköze.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.21. 05:00
Budapest főváros felújítás fogaskerekű

Az 1874-ben átadott Fogaskerekű vasút – közismert nevén a Fogas (60-as villamos) – a Városmajor és a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút állomások között közlekedik. A meredek hegyvidéki pálya miatt különleges, fogaskerékkel ellátott járművek szükségesek az üzemeltetéshez, ami már önmagában is ritkasággá teszi a vonalat Európában. Ez az ipartörténeti örökség azonban ma már inkább túlél, mint fejlődik.

Fogaskerekű
A Fogaskerekű felújításra szorul Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A jelenlegi járműpark ugyanis 1973 óta szolgálja az utasokat,  vagyis több mint fél évszázada nem történt érdemi korszerűsítés. A piros-fehér szerelvények mára nemcsak esztétikailag, hanem műszakilag is elavulttá váltak - hívta fel a figyelmet a BP Műhely.

A rendszer elöregedettségét jól mutatja egy tavaly novemberi kísérlet is: a BKV egy fogaskerék nélküli Tátra villamost próbált feljuttatni a pályára. Az eredmény azonban borítékolható volt, a jármű nem tudott végighaladni a vonalon.

A próbálkozás inkább rávilágított arra, hogy a Fogaskerekű speciális technológiája nem kerülhető meg, és a jelenlegi rendszer csak teljes körű korszerűsítéssel váltható ki.

A problémák nem állnak meg a járműveknél. Bár az elmúlt években több helyen végeztek karbantartási munkákat, a pálya állapota is kritikus. A szakértők szerint az átfogó rekonstrukció már nem halogatható. A helyzetet súlyosbítja, hogy a vonal jelenlegi formájában elszigetelten működik: nem kapcsolódik szervesen a főváros nagy közlekedési csomópontjaihoz, így utasforgalma is alacsony.

Pedig a fejlesztési elképzelések régóta az asztalon vannak. 

A tervek szerint a Fogaskerekű  vonalat meghosszabbították volna:

  • a Normafa irányába
  • valamint a Széll Kálmán tér felé.

Utóbbi esetében a tér 2016-os felújításakor még helyet is biztosítottak a leendő végállomásnak. A projekt 2021-re már engedélyes és kivitelezési tervekkel is rendelkezett, az építkezés azonban azóta sem kezdődött el.

A korábbi XII. kerületi vezetés aktívan támogatta a fejlesztést, miközben a fővárosi vezetés részéről többször felmerült a bezárás lehetősége is, a magas fenntartási költségekre hivatkozva. Egy időre le is állt a közlekedés, ám a kerületi lakosok petícióval léptek fel a vasút megmentéséért, így sikerült megőrizni a működését. Közben egy uniós pályázati lehetőség is megnyílt járműbeszerzésre, amelyre a BKK akár önállóan, akár infrastruktúra-fejlesztéssel együtt is pályázhatott volna, ám a projekt nem haladt előre.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu