Felújítás nélkül szörnyű sors várhat a Fogaskerekűre

Az 1874-ben átadott Fogaskerekű vasút – közismert nevén a Fogas (60-as villamos) – a Városmajor és a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút állomások között közlekedik. A meredek hegyvidéki pálya miatt különleges, fogaskerékkel ellátott járművek szükségesek az üzemeltetéshez, ami már önmagában is ritkasággá teszi a vonalat Európában. Ez az ipartörténeti örökség azonban ma már inkább túlél, mint fejlődik.

A jelenlegi járműpark ugyanis 1973 óta szolgálja az utasokat, vagyis több mint fél évszázada nem történt érdemi korszerűsítés. A piros-fehér szerelvények mára nemcsak esztétikailag, hanem műszakilag is elavulttá váltak - hívta fel a figyelmet a BP Műhely.

A rendszer elöregedettségét jól mutatja egy tavaly novemberi kísérlet is: a BKV egy fogaskerék nélküli Tátra villamost próbált feljuttatni a pályára. Az eredmény azonban borítékolható volt, a jármű nem tudott végighaladni a vonalon.

A próbálkozás inkább rávilágított arra, hogy a Fogaskerekű speciális technológiája nem kerülhető meg, és a jelenlegi rendszer csak teljes körű korszerűsítéssel váltható ki.

A problémák nem állnak meg a járműveknél. Bár az elmúlt években több helyen végeztek karbantartási munkákat, a pálya állapota is kritikus. A szakértők szerint az átfogó rekonstrukció már nem halogatható. A helyzetet súlyosbítja, hogy a vonal jelenlegi formájában elszigetelten működik: nem kapcsolódik szervesen a főváros nagy közlekedési csomópontjaihoz, így utasforgalma is alacsony.

Pedig a fejlesztési elképzelések régóta az asztalon vannak.

A tervek szerint a Fogaskerekű vonalat meghosszabbították volna:

a Normafa irányába

valamint a Széll Kálmán tér felé.

Utóbbi esetében a tér 2016-os felújításakor még helyet is biztosítottak a leendő végállomásnak. A projekt 2021-re már engedélyes és kivitelezési tervekkel is rendelkezett, az építkezés azonban azóta sem kezdődött el.

A korábbi XII. kerületi vezetés aktívan támogatta a fejlesztést, miközben a fővárosi vezetés részéről többször felmerült a bezárás lehetősége is, a magas fenntartási költségekre hivatkozva. Egy időre le is állt a közlekedés, ám a kerületi lakosok petícióval léptek fel a vasút megmentéséért, így sikerült megőrizni a működését. Közben egy uniós pályázati lehetőség is megnyílt járműbeszerzésre, amelyre a BKK akár önállóan, akár infrastruktúra-fejlesztéssel együtt is pályázhatott volna, ám a projekt nem haladt előre.