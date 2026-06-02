Clint Eastwood több mint 60 év után visszavonul

Clint Eastwood több mint hatvan évet töltött a filmvilágban, mind a kamera előtt, mind pedig mögötte. A jó, a rossz és a csúf film sztárja most ténylegesen visszavonult. A hírt a fia, Kyle már novemberben hivatalosan is megerősítette, de csak most került napvilágra.

Csendben intett búcsút Hollywoodnak Clint Eastwood / Fotó: PAUL BUCK

Clint Eastwood titokban visszavonult a filmiparból

Clint Eastwood hollywoodi repertoárja rendkívüli alkotásokkal van tele. A spagetti-westernektől és a Piszkos Harry -filmeken át a második világháborús akciófilmekig számtalan, rendíthetetlen elszántságú karaktert keltett életre a filmvásznon. Az elmúlt években a legendás színész a kamera mögé állt, és a 21. század legnagyobb kasszasikereit rendezte. Későbbi nagy sikerei közé tartozik a Millió dolláros bébi és a Jersey Boys, amelyeket dicsértek a kritikusok is.

De most, hogy a múlt hétvégén ünnepelte 96. születésnapját, kiderült, hogy Clint Eastwood valójában visszavonult a filmkészítéstől. Ezzel a 2024-ben általa rendezett Kettes számú esküdt című film volt az utolsó alkotása.

A hollywoodi ikon fiának köszönhetően derült fény a visszavonulásra. Ugyanis Kyle Eastwood, aki hivatásos zenész, egy tavaly novemberi interjúban a francia France 3 csatornának, így nyilatkozott:

„Rengeteg szép emlékem van a vele való közös munkáról. Most már visszavonult, 95 éves. De nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy számos filmben együtt dolgozhattam vele.”

A bejelentés sokakat meglep majd, köztük Todd Komarnickit is, aki korábban azt mondta, hogy szerinte Eastwood soha nem fog visszavonulni: „El sem tudom képzelni, hogy visszavonuljon, szerintem valószínűbb, hogy 102 évesen a forgatáson hal meg, mint hogy visszavonuljon.”

Clint Eastwood 1954-ben debütált színészként. Háromévnyi kisebb szereplések után megszerezte az első nagy szerepét a Rawhide című tévésorozatában, ami segített neki betörni a szakmába. A sorozat a csillagok közé emelte, és a western műfaj arca lett.

Az 1960-as évek során számos spagetti-westernben játszott főszerepet, köztük olyan óriási sikerekben, mint az Egy maréknyi dollár és A jó, a rossz és a csúf. Ezek a filmek még ismertebbé tették a színészt, és lehetővé tették számára, hogy a kamera mögé álljon, és rendezőként is kipróbálja magát.