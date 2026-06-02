„Meglepő pillanatom volt Anna hercegnővel”

Állítólag Anna hercegnő megszegte a királyi protokollt, amikor először találkozott a kortárs portréfestővel, Louise Pragnellel. A művésznő munkáival komoly hírnevet szerzett magának, személyes megrendelésektől kezdve a nagyszabású csoportportrékig mindenféle alkotást készít. Louise 2010-ben találkozott először a királyi hercegnővel, a találkozóra visszaemlékezve a művésznő elismerte, hogy volt egy hibája, ami miatt teljesen elpirult.

Anna hercegnő közvetlensége lenyűgözte a portréfestőt / Fotó: AFP

Anna hercegnő teljesen felrúgta a királyi protokollt

„Ő volt az első királyi személy, akivel találkoztam, és teljesen elrontottam az üdvözlésemet. Annyira kínos volt” - mesélte a művész, aki el is pirult az első találkozás során.

Állítólag ekkor a királyi hercegnő elhagyta a hivatalos királyi protokollt:

„Bejött, integetett és azt mondta: 'Helló.' Nagyon lenyűgöző személyiség. Két órán át kellett állnia a nehéz palástban. A munka felénél megkérdeztem: 'Asszonyom, szeretne szünetet tartani?' Erre ő azt válaszolta: 'Nem, te szeretnél szünetet tartani, Louise?'"

Anna hercegnő azóta még kétszer ült modellt Louise-nak. 2025-ben a művész egy 2,5 méteres portrét készített a királyi család tagjáról, a Worshipful Company of Saddlers megbízásából. A festmény a 75 éves hercegnőt a Hírszerző Hadtest ünnepi egyenruhájában ábrázolja, amelynek minden színét gondosan a történelmi jelentőségének megfelelően választották ki.

Louise egy másik, a királyi családdal kapcsolatos kínos pillanatra is visszaemlékezett. 2023-ban ugyanis bemutatta az Ír Gárda portréját a walesi hercegnek és hercegnének. A királyi pár érkezése előtt azonban észrevette, hogy a festőállvány előre kezd dőlni. Azonban visszagondolva Louise elmondta, hogy a királyi család tagjai különösen jók abban, hogy megnyugtassák az embereket - számolt be róla a Daily Star.