Erre senki sem számított: Anna hercegnő védelemébe vette András herceget

Anna hercegnő hangot adott véleményének, miszerint a király túl szigorúan bánik András herceggel. Állítólag Anna hercegnő tárgyalásokat folytatott testvérével, Károly királlyal és unokaöccsével, Vilmos herceggel a kegyvesztett András bánásmódjáról.

Egyesek szerint túl szigorúan ítélték meg András herceget Fotó: Fotó: Bors

Szövetségesre talált András herceg

York korábbi hercege címek és kitüntetések nélkül maradt, és elvesztette 2003 óta birtokolt otthonát is. András herceget száműzték a királyi családból, és még a karácsonyt is egyedül kellett tölteni, míg a királyi család többi tagja együtt ünnepelt.

Annak ellenére, hogy tagadta az ellene felhozott összes vádat, a volt herceg beleegyezett, hogy feladja a Royal Lodge-on lévő bérleti szerződését, és egy sokkal kisebb ingatlanba költözzön a királyi Sandringham-birtokon.

Források most azt állítják, hogy a királyi család egyes tagjai szerint túl keményen bántak Andrással, és ők nem mások, mint a másik két testvére, a királyi hercegnő és Edinburgh hercege.

Számos vita folyik András és a király, valamint a király és a tágabb család között – akik közül néhányan meg vannak győződve arról, hogy a király túl szigorúan bánt a testvérével

A kitagadott herceget valójában hivatalosan nem találták bűnösnek, és tagad minden vádat, ezért sokan kiállnak ártatlansága mellett. Állítólag azonban a walesi herceg és Kamilla királynő határozottan ellenzik András herceg jelenlétét a királyi család közelében.

Vilmos herceg határozottan elutasítja a kitagadott herceg feltűnését, és már többször is utalt arra, hogy trónra lépése után nem fogja eltűrni az ehhez hasonló botrányokat - írja a DailyExpress.