Betelt a pohár: Harry herceg perel, megnevezte Vilmos herceget és Katalin hercegnét is

Pert indított Harry herceg az angol bulvárlapok ellen. A herceg jogellenes információgyűjtéssel vádolja az újságcsoportot, miután a bulvárlapok személyes információt tettek nyilvánossá. A kiadó azonban tagadja ezeket az állításokat.

Bulvárlapok ellen indított pert Harry herceg Fotó: AFP

Perel Harry herceg a személyes információi kiszivárgása miatt

Harry herceg a Daily Mail és a The Mail on Sunday kiadója, az Associated Newspapers elleni perének keretein belül megnevezte testvérét és Katalin hercegnét is.

Sussex hercegének tanúvallomását január 21-én tették közzé, ugyanazon a napon, amikor bizonyítékokat szolgáltatott a londoni Legfelsőbb Bíróságon. A 41 éves Harry egyike azon magas rangú személyeknek, akik jogellenes információgyűjtéssel vádolják az újságcsoportot.

Harry azt állítja, hogy a sajtóvisszhangban megjelenő magánjellegű adatok csak jogellenesen megszerzett, bizalmi kapcsolatokon belül megosztott információkból származhatnak.

A tanúvallomás szerint Harry 10 olyan embert nevezett meg, akikkel állítása szerint rendszeres kapcsolatban állt a szóban forgó időszakban, köztük Vilmos herceget, Katalin hercegnét, édesapját, Károly királyt és volt barátnőjét, Chelsy Davyt.

Testvérekként természetesen megosztottuk egymással személyes életünk részleteit, miközben megbíztunk egymásban a magánéletünkkel, a családi életünkkel és a szakmai tevékenységünkkel kapcsolatos rendkívül érzékeny információk kezelése terén is.

Chelsy Davy, akivel Harry 2004 és 2010 körül időszakosan egy párt alkotott, szintén szerepelt a listán. A nyilatkozatban Meghan Markle férje részletesen beszámolt kapcsolatukról és a megosztott privát üzeneteikről. Azt is elmondta, hogy egy magánnyomozó illegális úton szerzett meg információkat a nőről és a kapcsolatukról, ami végül a médiában kötött ki.

A magánbeszélgetések részletei előbb-utóbb a sajtóban jelentek meg, a királyi család pedig nem támogatta a herceget, hogy védelmezze magát a média támadásával szemben – írja a People.