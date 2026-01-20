Harry herceg döntés elé állította III. Károlyt: ez nem fog tetszeni Vilmosnak
A sussexi herceg jövő évi tervei már most felkavarták az állóvizet.
Amikor Harry herceg tavaly szeptemberben rövid, ám annál örömtelibb látogatást tett az Egyesült Királyságban, kevesen gondolták volna, mekkora jelentősége lehet majd annak az útnak. Most azonban úgy tűnik, hogy a Károly királlyal a Clarence House-ban tartott magántalálkozó újra kinyitott egy ajtót, amelyről sokan attól tartottak, örökre bezárult, és reményt adott arra, hogy apa és fia közeledhetnek a kibékülés felé. Ez azonban döntés elé állíthatja III. Károlyt.
A hír azok után érkezett, hogy egyes jelentések szerint a herceg várhatóan felkéri majd apját, hogy ő nyissa meg az évi Invictus Játékokat, amelyet 2014 óta először rendeznek majd újra az Egyesült Királyságban. S habár épp ezért a figyelem az apa-fia kapcsolatukra irányul, a játéksorozat visszatérése azt a kérdést is felveti, hogy Meghan a férjével tart-e, miután a hercegné korábban szinte az összes Invictus eseményen támogatta a férjét.
Meghan egy okos nő. Tisztában van vele, hogy az Egyesült Királyságban bizonyos fokú ellenszenvvel találkozhat, de az Invictus Games buborékjában biztonságban van. Ott szeretik őt, és ez talán ok arra, hogy eljöjjön. Ha távol maradna, az óhatatlanul legalább akkora hír lenne, mint a jelenléte
– közölte Jennie Bond királyi szakértő.
Harry herceg választás elé állíthatja apját
Ami azonban sokkal kevésbé egyértelmű, az, hogy Vilmos herceg támogatná-e az Invictushoz kötődő esetleges családi találkozást. A walesi herceg 2014-ben ugyanis Katalinnal együtt ugyan részt vett az első Invictus Játékokon, a hírek szerint nem beszélt öccsével azóta, hogy 2022 szeptemberében eltemették II. Erzsébetet. Épp ezért Harry támogatása komoly dilemmát okozhat III. Károly számára – írja a Mirror:
Az Invictus kulcsfontosságúvá vált. Ez Harry legnagyobb ügye és legnagyobb eredménye, és bármely apa támogatni szeretné a fiát. De a király számára ez nem egyszerű. Sajnos a család ügyei sosem azok. Ez könnyen klasszikus esetté válhat, amikor egy apának választania kell egymással harcoló fiai között. El tudjuk képzelni, mit érezne Vilmos, ha Károly nyilvánosan kiállna az Invictus Játékok és Harry mellett. Vilmos mindig összeszorította a fogát. Felülemelkedett minden vádon. Tette a dolgát annak ellenére is, hogy Katalinnál és Károlynál is brutális rákdiagnózist állapítottak meg. Apját épp ezért egy nyilvános színpadon látni, amint Harry eredményét ünnepli, rendkívül nehéz lenne számára. Ez az a dilemma, amellyel a király szembesülhet.
