A legrosszabbra készül Vilmos herceg Harry látogatása kapcsán?

Vilmos herceg meglepő lépést tett a színfalak mögött azzal, hogy felvette Liza Ravenscroft válságmenedzsert. Viszont egy PR-szakértő szerint ez nem véletlen, és valami sokkal rosszabbat próbál megakadályozni a herceg.

Vilmos herceg válságmenedzsert fogadott fel: a legrosszabbra készül öccse látogatása kapcsán? Fotó: AFP

Válságszakértő segíti Vilmos herceg munkáját

Bár a walesi herceg számára nem ismeretlen az, hogy a média intenzív figyelme követi minden lépését, a válságszakértők bevonásának döntése tudatos erőfeszítésre utal nyilvános szerepének jövőbeni biztossá tételében. A szakértők szerint a kinevezés távolról sem egy konkrét incidensre adott reakció, hanem a hírnévvel, a narratíva irányításával és a hitelességgel kapcsolatos hosszú távú gondolkodást tükrözi.

Olyan személyként, aki szorosan együttműködik magas rangú közéleti személyiségekkel a válságkezelés terén, ez egy kiszámított és proaktív lépés, nem pedig pánikra adott reakció. A nyilvános ellenőrzés ezen szintjén a legnagyobb hibák általában a felkészületlenségből fakadnak, nem magából a válságból

- magyarázta Mayah Riaz PR-szakértő.

A válságmenedzsereket gyakran félreértik, mivel csak akkor hívják őket segítségül, ha valami már rosszul sült el. Valójában a szerepük nagyrészt megelőző jellegű, azonosítják a potenciális nyomáspontokat, mielőtt azok eszkalálódnának, és biztosítják, hogy egyértelmű válaszstratégiák álljanak rendelkezésre.

Vilmos esetében ez a megközelítés a hosszú távú bizalom megőrzéséről szól.

Egy magas rangú királyi személy számára ez a hosszú távú hitelesség védelméről szól, nem pedig a napi hírek elfojtásáról

- tette hozzá Mayah.

Testvére visszatérése fényében az időzítés nem meglepő Vilmos hercegtől

A kinevezés időzítése is felkeltette a gyanút, különösen, mivel ismét mindenki szeme a Vilmos és Harry közötti kapcsolatra szegeződik. A hírek szerint a sussexi herceg hamarosan visszatér az Egyesült Királyságba, és ezzel együtt a családi dinamikával kapcsolatos találgatások valószínűleg felerősödnek majd.

Az időzítés sokatmondó. Vilmos egy nagyon összetett média-ökoszisztéma középpontjában áll, a Harry herceggel való kapcsolata körül folyamatos a közvélemény érdeklődése. Harry látogatásának közeledtével logikus, hogy legyen egy szakértő, aki előre tudja látni a médiaérdeklődéseket, kezelni tudja a tájékoztatási stratégiát, és semlegesíteni tudja a félreértelmezéseket, mielőtt azok teret hódítanának

- mondta a PR-szakértő.