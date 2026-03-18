Mint az ismert, Orbán Viktor országjárása kedden Egerben volt. Az eseményre a kaposvárihoz hasonlóan ezúttal is rengetegen voltak kíváncsiak, megtelt a Dobó tér.

Orbán Viktor az egri Békemeneten Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek

A kormányfő a közösségi oldalán most egy friss bejegyzést tett közzé. Ebben a miniszterelnök ismét köszönetet mondott mindazoknak, akik kedden részt vettek az egri Békemeneten.

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.