Randisztorik a pokolból: „Nős volt. Ikerbabákkal”

Randisztorik millióját találni az interneten, amelyek közül vannak viccesek, botrányosak és igazán meghökkentőek. Most mi is összegyűjtöttünk párat ezek közül, néhányuk igazán megdöbbentő végkifejletet rejt.

Vannak randisztorik, amik nem feltétlenül happy enddel végződnek, sokkal inkább meglepő végkifejlettel értek véget

Fotó: eli ramos / Freepik – illusztráció

Randisztorik, amelyek felrobbantották az internetet

Mindenkinek vannak titkai, de randizás közben néha egészen döbbenetes dolgok derülnek ki. A Buzzfeed összeállításában emberek mesélték el a legvadabb sztorikat, amelyeket csak később tudtak meg a partnerükről.

Több történetben is kiderült, hogy a randipartner már egy komolyabbra fordult kapcsolatban lévő személy, sőt már házas, és esetleg gyermeke is van. Az egyik Reddit-felhasználó döbbenetes történetet osztott meg: „Nős volt. Ikerbabákkal. A felesége mondta el, amikor megjelent.” Bizonyára ez mind a három fél számára kellemetlen lehetett.

Más arról mesélt, hogy a párja rendszeresen üzleti útra hivatkozva utazott el, amelyről kiderült, hogy egy másik nővel töltötte az időt. Olyanról is beszámoltak, hogy csak jóval a kapcsolat kezdete után jött rá, hogy ő az a bizonyos harmadik fél a kapcsolatban.

Én voltam a mellékszereplő. Az az őrület, hogy velem kétszer is megtörtént. Először eljegyezték, másodszor pedig férjhez ment.

Olyanra is volt precedens, amikor komoly titkok kerültek a felszínre. Egy nő például csak később tudta meg, hogy a focista párjának korábban már meggyűlt a baja a rendőrséggel, miután egy fegyveres rablásban vett részt, ahol sofőr volt. A kapcsolatuk idején a bírósági ítéletet várta a férfi.

Más nő azt hitte, hogy kiszemeltje fényűző életet él, miközben a férfi hitelkártyacsalással finanszírozta a luxuséletüket. „Azt állította, hogy gazdag, saját lakása van, sokat jár étterembe, márkás ruhákat vásárolt stb. Kiderült, hogy őrült mennyiségű hitelt vett fel az anyja adatait használva. Még a társadalombiztosítási számát is megtudta! Ráadásul megcsalt!”

Empátia nélküli orvostanhallgatótól menekült

Abszurd helyzetekről is születtek beszámolók, például valaki az első randin tudta meg, hogy a partnere laposföld-hívő, emiatt azonnal távozott a randi helyszínéről. Másnál arra derült fény, hogy a randialany éveken keresztül saját unokatestvérével élt kapcsolatban. Egy különösen durva esetben egy nőről derült ki, hogy óvadék ellenében szabadult a börtönből azután, hogy egy másik férfit szúrt meg.

Elkezdtem járni egy lánnyal, amikor új államba költöztem. Nagyon aranyos volt, vagy legalábbis azt hittem. Lassan haladtunk, csak randizni jártunk, nem siettük el a dolgot. Csak pár hétig tartott. Aztán egy ismerősünk meglátott minket együtt egy étteremben. Beszéltem vele egy kicsit, és nagyon furcsán viselkedett. Azt mondta, hívjam fel később, így meg is tettem. Kiderült, hogy a lány óvadék ellenében szabadult a börtönből, mert megkéselt egy másik lányt (aki nem halt meg) valami pasi miatt. Gyorsan véget vetettem ennek

A családi titkok sem maradtak ki a szórásból. Egy nő két év házasság után tudta meg, hogy a férje és a legjobb barátnője féltestvérek, amiről még ők sem tudtak korábban. Egy másik történetben valaki arról mesélt, hogy a koráról hazudott a partnere, aki jóval idősebb volt annál, mint amennyinek állította magát.

Hazudott nekem a koráról. Azt mondta, hogy 38 éves. Pedig legalább 50 volt!

Az igazán kínos történetek sem maradhattak el: valaki azért szakította meg a kapcsolatot a randipartnerével, mert az igencsak extrém vágyakkal volt megáldva. „A srác azt mondta, hogy emberi WC akar lenni az első randin.”