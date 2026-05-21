„Állandóan meg kell csalnom a feleségemet: miért vagyok ilyen?”

Sokkoló történetet osztott meg egy házas férfi, aki online, névtelenül kért tanácsot azok után, hogy nem tudja eldönteni, hogy ő-e a világ legrosszabb embere? Mint írja, hiába a felesége, folyamatosan más nőkkel randizik és fekszik is le titokban. Úgy fogalmazott, egyszerűen "megcsalás függő", akinek löketet ad egy szenvedélyes éjszaka mással, online flörtölés és italozós randik után.

Jó formában vagyok, és van érzékem a sármhoz meg a hízelgéshez. Soha nem okozott gondot olyan nőket találni, akik találkozni akarnak velem. Elég néhány sejtelmes fotót kiraknom az internetre, és máris sorban állnak a kétségbeesett nők. Az elmúlt évben fiatalabb és idősebb nőkkel is volt dolgom. Edzek, követem a zenéket és a világ történéseit, így mindig van miről beszélnem. Büszke vagyok rá, hogy szinte bárkit ágyba tudok beszélni

- adta ki magából érzéseit több, mint őszintén, hozzátéve: a nők egyszerűen áradoznak számára arról, hogy milyen tökéletes pasi is ő. És habár ők akarnának vele egy második randit, ő egynél meghúzza a vonalat.

Van egy második telefonom is, amiről a feleségem semmit sem tud. A minap például ellógtam a munkából és miután délben ittam egyet lefeküdtem egy nővel egy motelben, majd este találkoztam egy másik lánnyal. Vele töltöttem az éjszakát, miközben otthon azt hazudtam, hogy dolgozom. Más nőkkel való alkalmaim során szoktam igazából csak azt érezni: végre élek. De aztán jön a pánik, hogy mit csinálok. Izzadva ébredek fel és mindent megkérdőjelezek, miután alapból is túlgondolós, aggódós vagyok. Bűntudatom van, főleg amikor a csodálatos feleségem azt mondja, mennyire imád engem. Nem értem, mi történik velem, és miért nem tudok megelégedni azzal, amim otthon van

- zárta gondolatait, amelyet olvasva a DailyStar tanácsadója közölte vele: el van telve önmagával, és úgy kezeli az online társkeresőket, mint egy korlátlan fogyasztású büfét.