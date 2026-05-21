"Négy órám volt felkészülni anyu halálára": Bálint Antónia megtört a gyász alatt

Családi tragédiák során van túl Bálint Antónia. Rövid időn belül elvesztette édesanyját, amelyet édesapja infarktusa követett, majd a mindezeket elszenvedő Antónia műtéten esett át. Az egykori szépségkirálynő végre elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy a rajongókat is beavassa a szörnyű időszak részleteibe.

Bálint Antónia összecsuklott, amikor megtudta édesanyja valódi betegségét

Négy órám volt felkészülni anyu halálára. Úgy ment el, ahogy élt, okosan. Ahogy életében, úgy a betegségében is megkímélt minket attól, hogy érte aggódjunk. De bármennyire tudom, hogy ezzel is minket akart óvni, nehéz volt elfogadnom, hogy mennyire nem foglalkozott egyre romló egészségi állapotával. Egy nappal a halála előtt került kórházba, akkor hívott fel apu, hogy igazam volt, anya fogyásának komolyabb oka volt, de ő mindig csak legyintett, hogy ez a korral együtt jár. Amikor kiderült számomra, hogy valójában tüdőrákja van, összecsuklottam. Hiába kerestem a megoldást, akkor már nem volt visszaút. Csak az vigasztal, hogy még el tudtam tőle búcsúzni

– vallotta be Bálint Antónia a Storynak.

Az egykori szépségkirálynő ezek után sokáig teljesen maga alatt volt. Összeomlásából csupán édesapja infarktusa térítette észhez, majd a Farm VIP-ben való szereplése után műteni is kellett a sztárt.