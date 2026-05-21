"Négy órám volt felkészülni anyu halálára": Bálint Antónia megtört a gyász alatt

Eddig még sosem mesélt a tragédiáról. Bálint Antónia szerencsétlenségek sorát élte meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.21. 08:45
Családi tragédiák során van túl Bálint Antónia. Rövid időn belül elvesztette édesanyját, amelyet édesapja infarktusa követett, majd a mindezeket elszenvedő Antónia műtéten esett át. Az egykori szépségkirálynő végre elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy a rajongókat is beavassa a szörnyű időszak részleteibe.

Bálint Antónia Fotó: TV2
Bálint Antónia összecsuklott, amikor megtudta édesanyja valódi betegségét

Négy órám volt felkészülni anyu halálára. Úgy ment el, ahogy élt, okosan. Ahogy életében, úgy a betegségében is megkímélt minket attól, hogy érte aggódjunk. De bármennyire tudom, hogy ezzel is minket akart óvni, nehéz volt elfogadnom, hogy mennyire nem foglalkozott egyre romló egészségi állapotával. Egy nappal a halála előtt került kórházba, akkor hívott fel apu, hogy igazam volt, anya fogyásának komolyabb oka volt, de ő mindig csak legyintett, hogy ez a korral együtt jár. Amikor kiderült számomra, hogy valójában tüdőrákja van, összecsuklottam. Hiába kerestem a megoldást, akkor már nem volt visszaút. Csak az vigasztal, hogy még el tudtam tőle búcsúzni

– vallotta be Bálint Antónia a Storynak.

Az egykori szépségkirálynő ezek után sokáig teljesen maga alatt volt. Összeomlásából csupán édesapja infarktusa térítette észhez, majd a Farm VIP-ben való szereplése után műteni is kellett a sztárt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
