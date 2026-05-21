Kitálalt Vasvári Vivien férje: „A szerelem önmagában kevés”

Érzelmes posztot tett közzé Bodnár Zsigmond, Vasvári Vivien férje. Az üzletember arról mesélt legújabb Instagram-bejegyzésében, amelyben a sztáranyukával szerelmesen ölelik egymást, hogy mi is a házasság titka. Közölte, hogy egyszerűen az, hogy a külső ugyan vonzza az embert, de közös jövő az, ami ott tartja őket.

Vasvári Vivien férje nem titkolta: ez boldog kapcsolatuk titka. Fotó: Mediaworks archív

A mienk nem egy kirakat kapcsolat. Nem az a cukormázas bullshit, ahol Instagramon minden tökéletes, közben meg otthon két idegen él egymás mellett. Hanem ez tényleg valódi. Minden szépségével, minden nehézségével, minden hibájával együtt. Az egyik legnagyobb hazugság, amit az emberek elhisznek a szerelemről, hogy ahol igazi szeretet van, ott nincs fájdalom. Pedig de. Kurvára van. Két ember, akik mélyen szeretik egymást, akkor is meg fogják néha bántani egymást, amikor ez az utolsó dolog, amit akarnának. Lesznek rossz mondatok rossz pillanatban. Lesznek napok, amikor nem értitek egymást. Amikor fáradt vagy. Amikor tele van a fejed. Amikor nem úgy reagálsz, ahogy kellett volna. És néha úgy okozol fájdalmat a másiknak, hogy közben eszed ágában sem volt

- kezdte irományát kiemelve, mindez azért van, mert emberek vagyunk és nem tökéletesre programozott robotok. Éppen ezért egy kapcsolatban nem az a kérdés, lesz-e nehézség, hanem az, hogy mit csinálnak a benne élő emberek, amikor az elérkezik:

Elmész? Vagy maradsz és megoldjátok? Mert az évek alatt rájöttem valamire. A szerelem önmagában kevés. A vonzalom könnyű. Könnyű valakit kívánni. Könnyű azt mondani, hogy szereted. De együtt irányba menni… na az már rohadt nehéz. Hogy ugyanazt akarjátok az élettől. Hogy ugyanabba az irányba nézzetek akkor is, amikor éppen minden szétesni látszik. Hogy amikor nyomás van, problémák vannak, stressz van, akkor ne eltűnjetek egymás mellől, hanem még közelebb kerüljetek. Mert hosszú távon nem a kémia tart össze két embert. Hanem az, hogy tudtok-e együtt építkezni. Hogy lehet-e rád számítani. Hogy a szavaid mögött van-e valódi tett. Hogy nem csak beszélsz a közös jövőről, hanem minden nap teszel is érte valamit

- részletezte hozzátéve, ha elmúlik a rózsaszín köd, akkor már nem az számít, hogy mit érzel egy adott napon, hanem az, hogy egy irányba mennek-e a kapcsolatban élők. Márpedig az ő tudja: az ő esetében és Vivi esetében ez így van: