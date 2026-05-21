Közlekedés, nyitvatartás, programok: ilyen lesz a hosszú hétvége a fővárosban

Így alakul a boltok nyitvatartása, a közlekedési rend és ilyen programokon lehet részt venni május 23. és 25. között Budapesten. Íme a pünkösdi hosszú hétvége legfontosabb tudnivalói!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.21. 08:00
Ezúttal pünkösdhétfőn lesz munkaszüneti nap az országban, emiatt egy újabb háromnapos hosszú hétvége áll előttünk. Mutatjuk milyen időre számíthatunk, milyen menetrend szerint közlekednek majd a BKK járművei és milyen programokra lesz érdemes ellátogatni!

Több ingyenes programot is tartogat a pünkösdi hosszú hétvége. Fotó: Somogyi Hírlap / Lang Róbert

Ilyen programokat tartogat a pünkösdi hosszú hétvége

A pünkösdi hosszú hétvégén igazi programkavalkád várja a budapestieket. Ha egy kellemes, kötetlen sétára vágyunk, a Vörösmarty Tavasz tökéletes választás a belvárosban, ahol kézműves standok, gasztroélmények és workshopok alakíthatják át a délutánt egy egész estés programmá. A hagyományőrzés szerelmesei több helyszín közül is választhatnak: 

  • Újpesten a Pünkösdölő a Suholóval elnevezésű eseményen elevenítik fel a pünkösdi királynéjárást és a királyválasztást,
  •  a fővároshoz közeli Szentendrei Skanzenben a Pünkösdi Örökség Ünnep keretében interaktív foglalkozásokkal és tánccal telik a vasárnap és a hétfő. 
  • A családosok számára a Diana parkban rendezett Svábhegyi Pünkösdi Búcsú, vagy a Gellért-hegyi Közösségi pünkösdi piknik kínál felhőtlen kikapcsolódást, 
  • a gyerekek nagy kedvence pedig idén is a Piczinke Póniudvar lesz az alpakákkal és pónikkal.

Dátum

Esemény

Helyszín / Kerület

Belépő / Ár

Fontos tudnivaló

05.22 - 05.25.Vörösmarty Tavasz1051 Vörösmarty tér (V. ker.)IngyenesKézműves vásár, gasztro, szabadtéri programok.
05.23 - 05.25.Pünkösdi PónikalandPiczinke Póniudvar (XII. ker. Konkoly Thege M. út 20.)FizetősÁllatsimogató, alpakák, gokart, kívánságfa.
05.23 - 05.25.Svábhegyi Pünkösdi BúcsúDiana park (XII. ker.)IngyenesHagyományőrző családi napok kellemes zöldövezetben.
05.24.Ünnepi pünkösdi szentmiseJózsefvárosi Szent József Templom (VIII. ker.)IngyenesÜnnepi liturgia a hívő közösség számára.
05.24.Közösségi pünkösdi piknik és Citadella-bejárásCitadella Virágkert környéke (XI. ker.)IngyenesGyerekfoglalkozások; érdemes saját plédet, ételt-italt vinni.
05.24 - 05.25.Pünkösdi Örökség ÜnnepSzentendrei Skanzen (Szentendre)Fizetős (A Skanzen normál díjszabása)Népi szokások, kézműves programok, zenés-táncos előadások.
05.25.VI. Pünkösd Kupa & SportfesztiválCsepeli Papírgyári pálya (XXI. ker.)IngyenesUtánpótlás focitorna, DJ, családi programok, Pubi kabala.
05.25.Pünkösdi irodalmi piknik és tea meditációSzabadtéri zöldövezet (pontos helyszín regisztrációkor)IngyenesMax. 12 fő, előzetes bejelentkezés szükséges. Ajándék munkafüzet.
05.25.Pünkösdölő a SuholóvalÚjpest, Káposztásmegyer (Gyülekező: Homoktövis iskola)IngyenesFelvonulás, királynéjárás, 17:15-től királyválasztás a református templomnál.

Így változik a fővárosi közlekedés a hosszú hétvégén

A BKK járatai a háromnapos hétvége alatt módosított menetrend szerint szállítják az utasokat. Május 23-án (szombaton) a szombati napokon érvényes menetrend lesz érvényben. Május 24-én (pünkösdvasárnap) és május 25-én (pünkösdhétfőn) a metrók, villamosok, buszok és trolibuszok az ünnepnapokon, illetve a munkaszüneti napokon megszokott rend szerint közlekednek. Emellett azt sem árt tudni, hogy a hosszú hétvégén a belvárosban sétálók nagy örömére a Pesti alsó rakpart teljes mértékben megnyílik a gyalogosok és a mikromobilitási eszközzel közlekedők előtt. A Margit híd és a Közraktár utca közötti szakaszt szombat hajnaltól hétfő késő estig autómentesen lehet élvezni.

Így lesznek nyitva az üzletek pünkösdkor

A fővárosi plázák, nagy bevásárlóközpontok és az olyan élelmiszerláncok üzemegységei, mint a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Spar és a Penny, május 24-én és 25-én (vasárnap és hétfőn) zárva tartanak. Szombaton még a megszokott hétvégi rend szerint intézhetjük a bevásárlást, de a hosszú hétvége utolsó két napján már csak a non-stop nyitva tartó üzletekben, a benzinkutaknál található shopokban, valamint a virág- és édességboltokban lehet vásárolni.

A legtöbb üzlet vasárnap és hétfőn zárva lesz. Fotó: Mediaworks archívum

Ilyen időt jósolnak hétvégére

A koponyeg.hu előrejelzése szerint május 24-én és május 25-én is 25°C és 27°C közötti csúcsértékeket mérhetünk Budapesten, tehát igazi nyárias időnk lesz. Egyes meteorológiai előrejelzések szerint az ország egyes részein 25-én akár a 30 fokot is átléphetjük. A napsütést azonban időről időre gomolyfelhők zavarhatják meg, és délutánonként megnő az intenzív, de rövid ideig tartó záporok, esetleges zivatarok kialakulásának esélye. Érdemes tehát rétegesen öltözni, és egy könnyű esőkabátot is bedobni a táskába a városi sétákhoz!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
