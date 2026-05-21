Közlekedés, nyitvatartás, programok: ilyen lesz a hosszú hétvége a fővárosban

Ezúttal pünkösdhétfőn lesz munkaszüneti nap az országban, emiatt egy újabb háromnapos hosszú hétvége áll előttünk. Mutatjuk milyen időre számíthatunk, milyen menetrend szerint közlekednek majd a BKK járművei és milyen programokra lesz érdemes ellátogatni!

Több ingyenes programot is tartogat a pünkösdi hosszú hétvége. Fotó: Somogyi Hírlap / Lang Róbert

Ilyen programokat tartogat a pünkösdi hosszú hétvége

A pünkösdi hosszú hétvégén igazi programkavalkád várja a budapestieket. Ha egy kellemes, kötetlen sétára vágyunk, a Vörösmarty Tavasz tökéletes választás a belvárosban, ahol kézműves standok, gasztroélmények és workshopok alakíthatják át a délutánt egy egész estés programmá. A hagyományőrzés szerelmesei több helyszín közül is választhatnak:

Újpesten a Pünkösdölő a Suholóval elnevezésű eseményen elevenítik fel a pünkösdi királynéjárást és a királyválasztást,

a fővároshoz közeli Szentendrei Skanzenben a Pünkösdi Örökség Ünnep keretében interaktív foglalkozásokkal és tánccal telik a vasárnap és a hétfő.

A családosok számára a Diana parkban rendezett Svábhegyi Pünkösdi Búcsú, vagy a Gellért-hegyi Közösségi pünkösdi piknik kínál felhőtlen kikapcsolódást,

a gyerekek nagy kedvence pedig idén is a Piczinke Póniudvar lesz az alpakákkal és pónikkal.

Dátum Esemény Helyszín / Kerület Belépő / Ár Fontos tudnivaló 05.22 - 05.25. Vörösmarty Tavasz 1051 Vörösmarty tér (V. ker.) Ingyenes Kézműves vásár, gasztro, szabadtéri programok. 05.23 - 05.25. Pünkösdi Pónikaland Piczinke Póniudvar (XII. ker. Konkoly Thege M. út 20.) Fizetős Állatsimogató, alpakák, gokart, kívánságfa. 05.23 - 05.25. Svábhegyi Pünkösdi Búcsú Diana park (XII. ker.) Ingyenes Hagyományőrző családi napok kellemes zöldövezetben. 05.24. Ünnepi pünkösdi szentmise Józsefvárosi Szent József Templom (VIII. ker.) Ingyenes Ünnepi liturgia a hívő közösség számára. 05.24. Közösségi pünkösdi piknik és Citadella-bejárás Citadella Virágkert környéke (XI. ker.) Ingyenes Gyerekfoglalkozások; érdemes saját plédet, ételt-italt vinni. 05.24 - 05.25. Pünkösdi Örökség Ünnep Szentendrei Skanzen (Szentendre) Fizetős (A Skanzen normál díjszabása) Népi szokások, kézműves programok, zenés-táncos előadások. 05.25. VI. Pünkösd Kupa & Sportfesztivál Csepeli Papírgyári pálya (XXI. ker.) Ingyenes Utánpótlás focitorna, DJ, családi programok, Pubi kabala. 05.25. Pünkösdi irodalmi piknik és tea meditáció Szabadtéri zöldövezet (pontos helyszín regisztrációkor) Ingyenes Max. 12 fő, előzetes bejelentkezés szükséges. Ajándék munkafüzet. 05.25. Pünkösdölő a Suholóval Újpest, Káposztásmegyer (Gyülekező: Homoktövis iskola) Ingyenes Felvonulás, királynéjárás, 17:15-től királyválasztás a református templomnál.

Így változik a fővárosi közlekedés a hosszú hétvégén

A BKK járatai a háromnapos hétvége alatt módosított menetrend szerint szállítják az utasokat. Május 23-án (szombaton) a szombati napokon érvényes menetrend lesz érvényben. Május 24-én (pünkösdvasárnap) és május 25-én (pünkösdhétfőn) a metrók, villamosok, buszok és trolibuszok az ünnepnapokon, illetve a munkaszüneti napokon megszokott rend szerint közlekednek. Emellett azt sem árt tudni, hogy a hosszú hétvégén a belvárosban sétálók nagy örömére a Pesti alsó rakpart teljes mértékben megnyílik a gyalogosok és a mikromobilitási eszközzel közlekedők előtt. A Margit híd és a Közraktár utca közötti szakaszt szombat hajnaltól hétfő késő estig autómentesen lehet élvezni.

Így lesznek nyitva az üzletek pünkösdkor

A fővárosi plázák, nagy bevásárlóközpontok és az olyan élelmiszerláncok üzemegységei, mint a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Spar és a Penny, május 24-én és 25-én (vasárnap és hétfőn) zárva tartanak. Szombaton még a megszokott hétvégi rend szerint intézhetjük a bevásárlást, de a hosszú hétvége utolsó két napján már csak a non-stop nyitva tartó üzletekben, a benzinkutaknál található shopokban, valamint a virág- és édességboltokban lehet vásárolni.