Indul a strandszezon: mutatjuk, hol nyitnak a fürdők és mennyibe kerülnek a belépők

Május elseje hagyományosan a strandszezon nyitánya Magyarországon, de a fürdők működése ma már kevésbé igazodik egyetlen dátumhoz. A szabadtéri medencék indítását egyre inkább az időjárás, a várható vendégforgalom és az üzemeltetési költségek határozzák meg. Budapesten több fürdő május 1-jén is fogad vendégeket, ugyanakkor a klasszikus szezonális strandoknál érdemes indulás előtt ellenőrizni az aktuális nyitvatartást és a működő medencéket.

Nyitnak a strandok május 1-jén? – Fotó: Katona Vanda / Magyar Nemzet

Mennyiért lehet strandolni idén?

A fővárosi kínálatban a Palatinus továbbra is az egyik legfontosabb helyszín: május 1-jén a megszokott, 9 és 19 óra közötti nyitvatartással működik, az ünnepnapra hétvégi díjszabás érvényes. A felnőttbelépő hétköznap 3600, hétvégén és ünnepnap 3900 forint, a gyermek-, diák- és nyugdíjasjegy 2400, illetve 2600 forint.

A Paskálban május 1-jén 8 és 20 óra között lehet fürdőzni; itt a felnőttjegy hétköznap 4500, hétvégén és ünnepnap 5500 forint, a kedvezményes belépő 4000, illetve 4400 forint. A Csillaghegyi Fürdőben a felnőtt-alapbelépő 4500–5000 forint, a komplex jegy 6200–6600 forint között alakul, május 1-jén szintén hétvégi árakkal.

A Római Strandfürdő árlistája szerint a felnőttbelépő 3700–4200 forint, Pünkösdfürdőn pedig 2900–3100 forint között mozog, ezeknél azonban különösen fontos a nyitási információk ellenőrzése, mert a szezonális működés időjárásfüggő is lehet.

A Fürdőszövetség elnöke, Balogh Zoltán azt nyilatkozta a távirati irodának, hogy

A medencéket csak a friss vízmintaeredmények birtokában lehet megnyitni.

Vidéken több nagy fürdő is május 1-jén indítja a szabadtéri szezont. Hajdúszoboszlón a Hungarospa strandja május 1-jétől szeptember 30-ig tart nyitva; májusban 9 és 18 óra között, a felnőttstrandbelépő az elő- és utószezonban 5500 forint. Zalakaroson május 1-jén részlegesen nyílik a strandrész, a teljes kültéri kínálat fokozatosan válik elérhetővé; a felnőttnapijegy 6700, kiemelt időszakban 7400 forint. Tiszakécskén, a Kerekdombi Termálfürdőben szintén május 1-jén indul a szezon, a felnőttfürdőjegy 4400 forint.