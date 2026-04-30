RETRO RÁDIÓ

Indul a strandszezon: mutatjuk, hol nyitnak a fürdők és mennyibe kerülnek a belépők

A strandszezon május elején nem egyszerre robban be, fokozatosan indul. A Palatinustól Szegeden és Debrecenen át Győrig több helyen már érdemes fürdőzéssel tervezni, de indulás előtt nem árt ellenőrizni a működő medencéket és az aktuális strandbelépőárakat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.30. 16:30
Május elseje hagyományosan a strandszezon nyitánya Magyarországon, de a fürdők működése ma már kevésbé igazodik egyetlen dátumhoz. A szabadtéri medencék indítását egyre inkább az időjárás, a várható vendégforgalom és az üzemeltetési költségek határozzák meg. Budapesten több fürdő május 1-jén is fogad vendégeket, ugyanakkor a klasszikus szezonális strandoknál érdemes indulás előtt ellenőrizni az aktuális nyitvatartást és a működő medencéket.

Strand, Már készülnek a strandnyitásra.
Nyitnak a strandok május 1-jén? – Fotó: Katona Vanda / Magyar Nemzet

Mennyiért lehet strandolni idén?

A fővárosi kínálatban a Palatinus továbbra is az egyik legfontosabb helyszín: május 1-jén a megszokott, 9 és 19 óra közötti nyitvatartással működik, az ünnepnapra hétvégi díjszabás érvényes. A felnőttbelépő hétköznap 3600, hétvégén és ünnepnap 3900 forint, a gyermek-, diák- és nyugdíjasjegy 2400, illetve 2600 forint.

A Paskálban május 1-jén 8 és 20 óra között lehet fürdőzni; itt a felnőttjegy hétköznap 4500, hétvégén és ünnepnap 5500 forint, a kedvezményes belépő 4000, illetve 4400 forint. A Csillaghegyi Fürdőben a felnőtt-alapbelépő 4500–5000 forint, a komplex jegy 6200–6600 forint között alakul, május 1-jén szintén hétvégi árakkal

A Római Strandfürdő árlistája szerint a felnőttbelépő 3700–4200 forint, Pünkösdfürdőn pedig 2900–3100 forint között mozog, ezeknél azonban különösen fontos a nyitási információk ellenőrzése, mert a szezonális működés időjárásfüggő is lehet.

A Fürdőszövetség elnöke, Balogh Zoltán azt nyilatkozta a távirati irodának, hogy

A medencéket csak a friss vízmintaeredmények birtokában lehet megnyitni.

Vidéken több nagy fürdő is május 1-jén indítja a szabadtéri szezont. Hajdúszoboszlón a Hungarospa strandja május 1-jétől szeptember 30-ig tart nyitva; májusban 9 és 18 óra között, a felnőttstrandbelépő az elő- és utószezonban 5500 forint. Zalakaroson május 1-jén részlegesen nyílik a strandrész, a teljes kültéri kínálat fokozatosan válik elérhetővé; a felnőttnapijegy 6700, kiemelt időszakban 7400 forint. Tiszakécskén, a Kerekdombi Termálfürdőben szintén május 1-jén indul a szezon, a felnőttfürdőjegy 4400 forint.

Strandnyitó
Strandolókra várva Hajdúszoboszlón – Fotó: TÓTH IMRE / Hajdú-Bihari Napló

A nagyobb vidéki városok közül Szegeden a Napfényfürdő Aquapolis május 1-jét kiemelt időszaknak tekinti: az egész napos felnőttbelépő ilyenkor 9500, a senior-, diák- és gyermekjegy 5200 forint. Győrben az RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő május 1-jén 10 és 19 óra között várja a vendégeket; ünnepnapon a felnőttnapijegy 6900, a 18 év alattiak és nyugdíjasok belépője 4900 forint. Debrecenben az Aquaticum Strand tervezett nyitása május második fele, május 1-jén inkább a Mediterrán Élményfürdő és a termálrészleg lehet biztosabb választás: a hétvégi/ünnepnapi élményfürdős felnőttbelépő 6900, a termálfürdő egész napos felnőttjegye 4900 forint. A strandszezon tehát nem egyszerre robban be, inkább fokozatosan indul. Aki hosszú hétvégére tervez fürdőzést, annak a naptej mellé egy gyors online ellenőrzés is kötelező kellék.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
