RETRO RÁDIÓ

Azt mondta, nem megy vissza a börtönbe, majd a mélybe rántotta az autót egy férfi Békés vármegyében

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Sokkoló, mit tett a férfi. Dermesztő kijelentés után szándékosan okozhatott balesetet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.11. 10:53
baleset szándékos balesetezés szándékos bűncselekmény

Élettársa és tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeke sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt kezdeményezte a Békés Vármegyei Főügyészség egy 43 éves büntetett előéletű körösladányi férfi letartóztatását, aki szándékosan okozott életveszélyes sérüléssel járó balesetet; a Gyulai Járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Letartóztattak egy férfit, aki szándékosan okozott balesetet
Letartóztattak egy férfit, aki szándékosan okozott balesetet
(Fotó: Gé - illusztráció!)

Letartóztattak egy férfit, aki szándékosan okozott balesetet

A közlemény szerint a férfi és élettársa között május 31-én szóváltás alakult ki; a terhelt egy alkalommal pofon ütötte a nőt. Ezt követően autóval útnak indultak Köröstarcsa felé, az autót a férfi vezette, a nő az anyósülésen, míg kiskorú gyermekük a hátsó ülésen utazott.

A férfi felindult állapotban volt, attól félt, hogy a pofon miatt visszakerül a börtönben, ugyanis a vele szemben más ügyben kiszabott szabadságvesztés büntetésből három nappal korábban bocsátották feltételes szabadságra. A veszekedés az autóban is folytatódott a terhelt és élettársa között, ennek során a férfi azt is kijelentette, hogy nem megy vissza a börtönbe, inkább meghal.

A férfi a 47-es főút egyik kanyarjában a személygépkocsival szándékosan nem követte az út vonalvezetését, hanem letért az útról és a vízelvezető árokba hajtva az árok szélének ütközött; az autó ezt követően a vízelvezető árokban megpördülve a sűrű aljnövényzetben állt meg - írták.

Kiemelték, hogy a férfi szándékosan okozott balesetet azért, hogy magát, valamint a személygépkocsiban utasként tartózkodó családtagjait megölje.

A baleset következtében a sértett nő súlyos, életveszélyes sérüléseket, míg a kiskorú gyermek, valamint a terhelt maga 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett.

Kifejtették, hogy a kényszerintézkedés kezdeményezésére egyrészt azért került sor, mert tartani lehetett a terhelt szökésétől, fennállt a bűnismétlés veszélye is, illetve a bűncselekmény jellegére tekintettel attól is tartani lehetett, hogy a férfi a tanúkat jogellenesen befolyásolná vagy megfélemlítené és ezzel a bizonyítás eredményét veszélyeztetné.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu