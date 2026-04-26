A strandok aranykora: így született meg a magyar fürdőkultúra

A római fürdőktől a Balaton partjáig hosszú út vezetett. A strandolás a magyar nyarak alapélményévé vált már a múl század elejére. Megnéztük, honnan indult és hogyan lett tömegszenvedély a csobbanás és kiderül, idén mikortól élvezhetjük a medencéket.

Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2026.04.26. 16:45
strandolás fürdőzés nyitás

Magyarországon a strandon annyira szép és jó, hogy akár élővízbe, akár medencébe csobban a magyar, ott bizony képes elidőzni nyitástól zárásig. A kötelező hekk és sült kolbász mellett ma már más ételeket és italokat is kapni, és a csúszdák is kalandokat ígérnek azoknak is akik lecsúsznak, és azoknak is, akik sokszor hasukat fogva nézik a bátrabbak becsapódását a vízbe. Régen minden egyszerűbb volt, a strandolás is. Elég volt a forróság, a szépen gondozott gyep és a medencék, teli vízzel.

A strandolás elengedhetetlen kelléke az ivókút
A strandolás elengedhetetlen kelléke az ivókút. 1953 Palatinus Strandfürdő 
Fotó: Fortepan/dr. Horváth Miklós


A régi idők magyar fürdőkultúrája és a modern strandolás


A magyar fürdőkultúra gyökerei nagyon régre nyúlnak vissza. Már a római korban is ismerték a mai Magyarország területén a melegvizes forrásokat, különösen Pannónia provinciában, ahol fürdők és fürdőházak épültek. Aztán a középkorban a fürdőket inkább gyógyászati és vallási okokból használták leginkább, de a török hódoltság idején, a 16–17. században kapott új lendületet a fürdőkultúra. Ekkor épültek a ma is híres budapesti török fürdők, például a Rudas és a Király fürdő elődjei.

 

A modern fürdőzés és strandok születése


A „strandolás” mai formája csak a 19. század végén, 20. század elején kezdett elterjedni Magyarországon. A Balaton fejlődése is kulcsszerepet játszott, hiszen a vasút kiépülése után, vagyis a 19. század végétől egyre többen jártak nyaralni a tóhoz. A fürdés ekkor még sok helyen elkülönített volt, azaz a férfiak és a nők nem láthatták egymást lenge öltözékben, és fürdőruhák is sokkal zártabbak voltak. A „strand” szó is ekkor kezdett elterjedni, főleg a német „Strandbad” mintájára.
 

1924. strandolás Budapesten 
Fotó: Fortepan/Major Lajos


Az első valódi közstrandok 


A Palatinus például az 1920-as években már modern strandélményt adott. A két világháború között a strandolás a polgári életforma része lett, a második világháború után már tömegjelenségről beszélhetünk. Nagy, betonmedencés strandok épültek országszerte és a Balaton is milliók nyaralását biztosította minden nyáron, ahol a hidratációt a sör és a szőke kóla, az energiabevitelt pedig a lángos és a zsíros kenyér biztosította.


A strandszezon Magyarországon

 

Magyarország Európa egyik legsűrűbb fürdőhálózatával rendelkezik, és a strandolás továbbra is a nyár egyik legfontosabb közösségi élménye. Míg régebben május 1-re esett a strandnyitás időpontja országosan, ma az időjárás és a látogatottság dönti el, hogy egy adott fürdő mikor nyitja meg  szezont. 

2026-os nyitás

Palatinus Strandfürdő: május vége

Dagály Termálfürdő, Strandfürdő és Uszoda: Május vége

Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő: május vége

Pünkösdfürdői Strandfürdő: június közepe

Római Strandfürdő: június közepe

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu