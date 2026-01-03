Római romoktól a lakótelepekig: Ilyen Óbuda igazi arca - Galéria

Óbuda nemcsak egy városrész, hanem egy külön világ Budapesten belül. Utcái között évszázadok történetei húzódnak meg, a római romoktól a panelházakig. Kevés hely van a fővárosban, ahol ennyi korszak él egymás mellett ilyen természetesen. Óbuda múltja ma is ott lüktet a mindennapokban.

Hajógyár 1900-ban. Óbuda iparosodása évtizedekre meghatározta a jövőt / Fotó: Fortepan/Magyar Földrajzi Múzeum/Erdélyi Mór cége

Óbuda a főváros különleges helye

Óbuda múltja messzire nyúlik vissza, jóval a rómaiak megjelenése elé, egészen az avar korig, vagyis a 6. századig. A Duna közelsége miatt ez a terület már korán benépesült, és hamar stratégiai jelentőségűvé vált. A római időkben Aquincum néven hatalmas város nőtt ki itt a földből, fürdőkkel, amfiteátrummal és fejlett infrastruktúrával. Nem véletlen, hogy Pannónia egyik legfontosabb katonai és közigazgatási központja lett. A honfoglalást követően Óbuda újra központi szerepbe került. A hagyomány szerint Árpád fejedelem székhelye is ezen a vidéken állt. Ez tovább erősíti Óbuda helyét a magyar történelemben.

Aquincum múzeum, a római kori emlékek ma is a jólétről árulkodnak / Fotó: csikiphoto

Elnéptelenedés, és újra betelepülés

A középkor végére Óbuda virágzó királyi várossá fejlődött, ám a török hódítás mindent felülírt. A 16–17. században a település szinte teljesen kiürült. Házak dőltek romba, az itt élők elmenekültek vagy életüket vesztették. A török uralom megszűnése után lassan indult meg az újjáépítés. A Zichy család jelentős szerepet vállalt a városrész megmentésében, stabilitást hozott, és új alapokra helyezte az életet. Sorra épültek a házak, templomok és műhelyek, a város újra benépesült, de már teljesen más arculattal.

Szocializmus, lakótelepek

A 20. század közepén Óbuda ismét gyökeres változáson ment keresztül. Az 1970-es években hatalmas lakótelepek nőttek ki a földből, köztük Békásmegyer is. A régi kisvárosi hangulat sok helyen háttérbe szorult, cserébe modern infrastruktúra és új intézmények jelentek meg. A lakótelepek megépítése magával hozta a tömegközlekedés fejlesztését is. Óbuda mégsem veszítette el teljesen régi arcát, a múlt és a panelvilág sajátos keveréke alakult ki.

Sorra épültek az óbudai lakótelepek a hatvanas évektől / Fotó: Fortepan/FŐFOTÓ

Népek kavalkádja

Óbuda mindig is a különböző népek együttéléséről szólt. A 18. századtól nagy számban érkeztek sváb telepesek, akik magukkal hozták a szőlőművelést és a kézműves hagyományokat. Jelentős zsidó közösség is élt a városrészben, aminek saját vallási és gazdasági élete volt és fontos szerepet játszott Óbuda fejlődésében. Cigány családok is éltek itt, többségük zenészként vagy kézművesként dolgozott, muzsikájuk szinte elmaradhatatlan része volt a kocsmák és ünnepek hangulatának. Ez a sokszínűség ma is érezhető Óbudán.