RETRO RÁDIÓ

Római romoktól a lakótelepekig: Ilyen Óbuda igazi arca - Galéria

Budapest egyik legkülönlegesebb városrésze, ahol minden utcasaroknak története van. Ez Óbuda, ahol a római romoktól a középkori emlékeken át a lakótelepekig évszázadok élnek egymás mellett.

Megosztás
Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2026.01.03. 16:30
Óbuda Aquincum hajógyár

Óbuda nemcsak egy városrész, hanem egy külön világ Budapesten belül. Utcái között évszázadok történetei húzódnak meg, a római romoktól a panelházakig. Kevés hely van a fővárosban, ahol ennyi korszak él egymás mellett ilyen természetesen. Óbuda múltja ma is ott lüktet a mindennapokban.

Hajógyár 1900-ban. Óbuda iparosodása évtizekre meghatározta a jövőt
Hajógyár 1900-ban. Óbuda iparosodása évtizedekre meghatározta a jövőt / Fotó: Fortepan/Magyar Földrajzi Múzeum/Erdélyi Mór cége

Óbuda a főváros különleges helye

Óbuda múltja messzire nyúlik vissza, jóval a rómaiak megjelenése elé, egészen az avar korig, vagyis a 6. századig. A Duna közelsége miatt ez a terület már korán benépesült, és hamar stratégiai jelentőségűvé vált. A római időkben Aquincum néven hatalmas város nőtt ki itt a földből, fürdőkkel, amfiteátrummal és fejlett infrastruktúrával. Nem véletlen, hogy Pannónia egyik legfontosabb katonai és közigazgatási központja lett. A honfoglalást követően Óbuda újra központi szerepbe került. A hagyomány szerint Árpád fejedelem székhelye is ezen a vidéken állt. Ez tovább erősíti Óbuda helyét a magyar történelemben. 

Budapest,,Hungary,-,July,5,,2023:,Tombstones,,Roman,Ruins,In
Aquincum múzeum, a római kori emlékek ma is a jólétről árulkodnak / Fotó: csikiphoto

Elnéptelenedés, és újra betelepülés

A középkor végére Óbuda virágzó királyi várossá fejlődött, ám a török hódítás mindent felülírt. A 16–17. században a település szinte teljesen kiürült. Házak dőltek romba, az itt élők elmenekültek vagy életüket vesztették. A török uralom megszűnése után lassan indult meg az újjáépítés. A Zichy család jelentős szerepet vállalt a városrész megmentésében, stabilitást hozott, és új alapokra helyezte az életet. Sorra épültek a házak, templomok és műhelyek, a város újra benépesült, de már teljesen más arculattal.

 

Szocializmus, lakótelepek

A 20. század közepén Óbuda ismét gyökeres változáson ment keresztül. Az 1970-es években hatalmas lakótelepek nőttek ki a földből, köztük Békásmegyer is. A régi kisvárosi hangulat sok helyen háttérbe szorult, cserébe modern infrastruktúra és új intézmények jelentek meg. A lakótelepek megépítése magával hozta a tömegközlekedés fejlesztését is. Óbuda mégsem veszítette el teljesen régi arcát, a múlt és a panelvilág sajátos keveréke alakult ki.

Sorra épültek az óbudai lakótelepek a hatvanas évektől / Fotó: Fortepan/FŐFOTÓ

Népek kavalkádja

Óbuda mindig is a különböző népek együttéléséről szólt. A 18. századtól nagy számban érkeztek sváb telepesek, akik magukkal hozták a szőlőművelést és a kézműves hagyományokat. Jelentős zsidó közösség is élt a városrészben, aminek saját vallási és gazdasági élete volt és fontos szerepet játszott Óbuda fejlődésében. Cigány családok is éltek itt, többségük zenészként vagy kézművesként dolgozott, muzsikájuk szinte elmaradhatatlan része volt a kocsmák és ünnepek hangulatának. Ez a sokszínűség ma is érezhető Óbudán.

Az igazi óbudai hangulat, a kerthelységben / Fotó: Fortepan/Fogel József

Régi óbudai éttermek és kiskocsmák

Óbuda gasztronómiai múltja szorosan összefonódik a város történetével. Már a 18–19. században is híresek voltak az itteni vendéglők és kiskocsmák, hiszen a Duna mentén megforduló hajósok és kereskedők gyakran itt pihentek meg. A falak között estéről estére szólt a cigányzene, a borozókban pedig a környék szőlőinek termését kínálták. Ez a hagyomány ma is él néhány legendás vendéglőben.

IMG_4237 copy
Óbuda egyik legnevesebb étterme, a Kéhli / Fotó: Katona Vanda

Római-part, hajókikötők és a Hajógyári-sziget

A Római-part már a római korban is fontos szerepet töltött be a Duna mentén. Később csónakházak és fürdőhelyek jelentek meg itt, a 19–20. században pedig a pihenés és a sport fellegvára lett. Hajókikötők és evezőstelepek épültek a part mentén. A folyó nemcsak kikapcsolódást, hanem munkát is adott, hiszen a hajógyártás hosszú időn át meghatározta Óbuda gazdaságát.

Napozás a Római parton / Fotó: wikipédia

A kultúra megőrzése

Az elmúlt évtizedekben egyre fontosabb lett a múlt megőrzése

  • Régészeti feltárások újra láthatóvá tették Aquincum emlékeit.
  • Felújították a Fő teret és több történelmi épületet.
  • A Zichy-kastély kulturális központként működik.
  • Múzeumok, galériák és közösségi terek nyíltak.
  • A helyi történetek újra hangsúlyt kaptak.
  • A sváb, zsidó és cigány hagyományokat is kutatják.

Ünnepek és rendezvények idézik fel a régi Óbudát, a kultúra itt nem dísz, hanem élő örökség. Ez ad mélységet a városrész mindennapjainak. Óbuda nem harsány, inkább csendesen mesél. Talán ettől szerethető ennyire azoknak, akik itt élnek. Ez a városrész Budapest egyik rejtett kincse.

Nézd meg az Óbudáról összeállított galériát!

Időutazás Óbudán: ritka képek és ismert helyek

fotóma, 14:02

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu