Megtalálták a Lukács Gyógyfürdő mosolygós lányát - ezeken a retro képeken felismersz valakit? - képgaléria

Hetven év után visszatalált gazdájához egy 1955-ben készült fénykép a Lukács Gyógyfürdőből. A mosolygós fiatal lány újra belépett abba a fürdőbe, ahol egykor megörökítették. Retró képeken mutatjuk, hogyan fürdőztünk egykor!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 09:00
történelem ismeret Gyógyfürdő és Szabadidőközpont Lukács Gyógyfürdő és Uszoda

A Lukács Gyógyfürdő egyik öltözőszekrényéből régi, megsárgult fénykép került elő. A képen egy mosolygós, fiatal lány portréja látható, amelyet a medencében, fürdőzés közben örökítettek meg. A retró fotó  hátoldalán egy név és egy dátum is szerepelt: "1955  Szihelszky Elfriede". A fürdő munkatársai megőrizték a fényképet, hiszen egy 70 évvel ezelőttről származó kincsről van szó, és - mint a fürdő Facebook posztjában írják - minden ilyen apró emlék a Lukács gazdag történetének része.

retró
Az 1955-ben készült retró fotó a Lukács Gyógyfürdő mosolygós látogatóját örökítette meg – Elfie néni már akkor is gyakori vendég volt. (Fotó: Facebook/Lukács Gyógyfürdő és Uszoda)

 Megtalálták a retró fotón szereplő lányt! - "Különleges történeteket rejtenek a fürdő falai"  

Arra azonban senki sem számított, hogy a fotó tulajdonosa újra betér a fürdőbe. A név alapján sikerült azonosítani az idős hölgyet, így a régi kép visszatalált gazdájához. 

A pénztárnál egy idősebb hölgynek segítettünk, és amikor megláttuk az igazolványán a nevét, hirtelen minden összeállt: ő volt a lány a régi fotóról. A fénykép így igen hosszú idő, 70 év után visszatalált a jogos tulajdonosához, és mi is kaptunk egy megható emlékeztetőt arról, milyen különleges történeteket rejtenek a fürdő falai

- írja posztjában a Lukács Gyógyfürdő közösségi oldala. 

„70 év után is a Lukács Gyógyfürdőbe jár Elfie néni: az 1955-ös fénykép örökítette meg mosolygós arcát. (Fotó: Facebook/Lukács Gyógyfürdő és Uszoda)

A felismerés egyszerre volt váratlan és megindító.  A fénykép hosszú vándorút után visszakerült gazdájához, és ezzel több ezer ember figyelmét is felkeltette az interneten. A Lukács Gyógyfürdő pedig bebizonyította: nem csupán a gyógyulás, hanem a történetek és az emlékek őrzője is. Az ’50-es évek hangulata – a gőzölgő gyógyvizek, a korabeli fürdőruhák, a vidám arcok – egy pillanatra újra életre kelt. És ezzel ismét megmutatta, hogy a gyógyfürdő nem pusztán egy hely, hanem életünk szeretetteljes, a múltat és a jelent összekötő tere.

Ennek tiszteletére készítettünk egy retró képgallériát, amely visszaidézi a gyógyfürdők eleganciáját és a hétköznapi kikapcsolódás varázsát. A gőzölgő medencék, a régi fürdőruhák, a napozóágyak, a kabinsorok és a patinás feliratok együtt különleges, múltidéző atmoszférát teremtenek. 

Nézd meg retró képgallérián a gyógyfürdő emlékeit!

Retró emlékeink a gyógyfürdőkről - képgaléria

fotótegnap, 15:31

 

