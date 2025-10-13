Közért, sorban állás és baráti csevej – retró galéria arról, miként vásároltunk egykor

Ma már elképzelhetetlennek tűnik, de néhány évtizeddel ezelőtt egészen másképpen vásárolt egy háziasszony! A mai szupermarketek színes, túlburjánzó kínálata helyett az üzletek polcai sokszor kongtak az ürességtől, vagy épp mindenki ugyanazért az egyféle termékért állt sorban hosszú órákon át. A retró boltok tanulságokkal is szolgálnak.

Retró boltok: Budapest VIII. kerületében, a Práter utca és a Vajdahunyad utca sarkán volt a KÖZÉRT vállalat hús- és hentesáru boltja. A kép 1966-ban készült. (Forrás: Fortepan / Ladinek Viktor.)

Retró képeken a múlt választéka

A régi fényképeken felbukkannak a legendás helyszínek: Budapesten, a Deák Ferenc téren még 1968-ban is egyszerű, mégis hangulatos "Hobby bolt" várta vásárlóit, míg az Erzsébet körút sarkán álló éjjel-nappali Csemege áruház volt a város szíve, az egyetlen hely, ahol akár éjszaka is sorban állhattak tejért vagy friss kenyérért. És ne felejtsük el az Örs vezér terének önkiszolgáló közértjét, ami akkoriban még csodaszámba ment!

Dombóvár és Sátoraljaújhely apróbb boltjai megőrizték azt az egyszerű, de szerethető hangulatot, ahol a vásárlók gyakran a pillanatnyi készlet szerint választottak, nem pedig a kedvenc márkák alapján. A húsboltban vagy a közértben sorban állni nem csupán szükségszerű volt, hanem társadalmi esemény is: itt találkoztak a szomszédok, beszélgettek és közösen várták a friss árut. A boltok berendezése pedig maga volt a retró: ódon mérlegek, üveg mögé zárt felvágottak. De ott voltak persze az eladók is, akik név szerint ismertek mindenkit. A gyereknek is kaland volt a vásárlás: figyelni, ahogy az üvegcsapról csurog a málnaszörp, vagy ahogy csomagolják az ötdekás téliszalámit.

Az egész korszak olyan volt, mint egy társasjáték, ahol nem az a lényeg, hogy mit szeretnél, hanem hogy mi van a boltban. A tejért már hajnalban kannával álltak sorba, a banán és a narancs pedig olyan elérhetetlen volt, mint egy trópusi álom - legfeljebb egyszer egy évben, karácsony előtt érkezett néhány kiló az üzletbe, amit gyorsan el is kapkodtak. És bár a választék szegényes volt, a hangulat családias. Ezek az egyszerű, mégis szerethető boltok arra is emlékeztetnek: az élet nemcsak a pénzért kapható dolgokról szól, hanem a közösségről, a várakozásról és az apró örömökről is.

Nézd meg a retró boltok képgalériáját az alábbi képre kattintva!