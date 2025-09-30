Ilyen volt a XVI. kerület – retró képeken Cinkota, Mátyásföld, Sashalom és társai

Budapest XVI. kerületének városrészei igazi kertvárosi életérzést kínáltak a múlt században is. A közösség, a nyugalom és a természet közelsége a mindennapok része volt. A régi villamos- és HÉV-vonalak, a kisboltok, kertek és családi házak világa máig nosztalgiát ébreszt sokakban. Retró képeken mutatjuk a múlt ezen varázslatos kerületét!

Retró képeken a múlt század XVI. kerülete! Mátyásföldi repülőtér: A felvétel a Magyar Légügyi Hivatal által rendezett repülőnapon készült, 1936. június 14-én. Forrás: Fortepan / Bojár Sándor

Mátyásföld izgalmas, történelmi és ipari színteret kínál Budapest XVI. kerületében, amely a repülés, az ipar, a közlekedés iránt érdeklődők számára értékes múltat őriz. A Margit utcában található az Ikarus mátyásföldi gyártelepe, mellette, a Margit utca környékén található a Mátyásföldi Ikarus lőtér parkja. 1936-ban a Magyar Légügyi Hivatal rendezett itt repülőnapot. A repülőbemutatókon növendékek és modellezők mutatták be tudásukat.

A kerülethez tartozó Rákosszentmihályon régen földutak és háztáji kertek voltak jellemzőek. Ezek hangulatos utcák ma is, ahol régen mindenki ismert mindenkit. A patinás családi házak között zakatolt egykor a 69-es villamos, amely ma már csak emlékeink részét képezik.

A XVI. kerületi Sashalom is tipikus kertvárosi paradicsom volt, ahol az emberek saját kezűleg építették házaikat. A vasárnapi ebéd illata összefonódott a hátsó udvarokon nevető gyerekek hangjával. A régi sashalmi mozi és a piac a helyiek kedvenc találkozóhelye volt.

Cinkota egykor igazi falusias hangulatot árasztott, a templomtorony árnyékában bicikliztek a gyerekek. A HÉV megállói körül pezsgő élet zajlott, különösen a hétvégi kirándulószezonban.

Árpádföld is falusi hangulatot árasztott, a gyümölcsfák alatt legelésző tyúkok látványa nem volt ritka. A kertvárosias környezetet a lakók saját kezűleg formálták barátságos utcákká. A HÉV közelsége ezt a területet szintén összekötötte a varázslatos természetközeli kerület többi részével.

