RETRO RÁDIÓ

Fények és ragyogás – így csillogtak régen a városi kirakatok, retró galéria

A mai modern bevásárlóközpontok és letisztult üzletláncok világában szinte elfelejtjük, mennyire más volt a vásárlás hangulata néhány évtizeddel ezelőtt. A 60-as, 70-es és 80-as évek retró boltjai nem csupán árucikkeket kínáltak, hanem sajátos látványvilágukkal, fényreklámjaikkal és dekorációikkal is hozzájárultak a mindennapok élményéhez.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 20:00
retró kirakat Budapest

Régen a kirakat volt a bolt névjegye. Az üvegtáblák mögött gondosan elrendezett áruk: cipők, ruhák, könyvek vagy épp játékok meséltek arról, mit képvisel a bolt. Az eladók és a dekoratőrök kreativitása döntötte el, mennyire vonzza be a sétáló embereket az üzlet. Egy-egy jól elhelyezett tárgy vagy színes poszter gyakran csábította vásárlásra a járókelőket. A retró kirakatokról készült fotók visszarepítenek az időben!

retró
Retró kirakat Budapesten, az V. kerület, Váci utca 30./A szám alatt. A képen ajándékboltot lehet látni a Haris köz közelében, 1959-ben Forrás: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára

Retró kirakatok és a fényreklámok varázsa

A neonfények varázsa a városok esti arcát festette színesre. A fényreklámok, mint a klasszikus „Csemege” vagy „ABC” feliratok, nem csupán hirdetések voltak, hanem a városképet is formálták, és sokak gyermekkori emlékeiben élnek tovább, mint a séták fénylő hátterei.

Az üzletek belső tereit fa- vagy fémvázas polcok, üvegvitrinek, plakátok és árlisták jellemezték. Papírdíszek és szezonális dekorációk tették otthonossá a helyeket, így a vásárlás egyszerre volt vizuális és közösségi élmény is.

A városi kirakatok különleges pillanatképei lenyűgöző történeteket mesélnek. Sopronban, a Várkerületben, a Csemege ABC kirakata tükrözte a helyi mindennapokat, míg Dombóváron egy egyszerű, mégis figyelemfelkeltő üzleti megjelenést láthatunk. Budapesten a Váci utca 30./A szám alatt található ajándékbolt kirakata, vagy a Kígyó utca Mézes Mackó büféje a korszak hangulatát idézi. A Rákóczi úti Mackó Játékbolt kirakata a gyermekkori emlékeket eleveníti fel, míg Fodor András költő egy könyvesbolt előtt egy olyan irodalmi és városi pillanatot örökít meg, amely összekapcsolja a művészetet a mindennapi élettel. Ezek az apró kirakatok és üzletek egy-egy ablakot nyitnak a múltba, megőrizve a régi városi élet színes és emberközeli hangulatát.

A retró kirakatok és fényreklámok nosztalgiája egy lassabb, emberközelibb világ hangulatát idézi, amelyet ma múzeumok, kiállítások és nosztalgiakávézók igyekeznek megőrizni, hogy a fiatalabb generációk is átélhessék a régi boltok varázsát.

Nézd meg retró képgalériánkat!

Városi kirakatok és utcai pillanatok – Magyarország a XX. század kö...

fotóma, 11:37

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu