Szijjártó Péter: Magyarország különösen nagy veszélyben van

Szombat délután Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminiszter is felszólalt a Fidesz tisztújító kongresszusán. A nagyszabású rendezvény egyben a 2026-os országgyűlési választások előtti kampány nyitó eseménye is a kormánypárt számára.

Szijjártó Péter is beszédet mondott a 31. Fidesz-kongresszuson (Forrás: MW)

Szijjártó Péter a Fidesz-kongresszuson: „ez innentől kezdve nem a Fortnite”

Magyarország külügyminiszterének lenni a legnagyszerűbb dolog a világon, mert nincs annál jobb érzés, mint egy több mint 1000 éves államisággal rendelkező nemzetet lehet képviselni a világban

– szögezte le a miniszter, majd hozzátette, hogy ennek azonban van egy mellékhatása is. Mégpedig az, hogy évi tizenötször az európai kollégáival összezárva kell dűlőre jutni. Sajnos azonban az elmúlt időszakban ezek az ülések háborús-ülésekké váltak, miután az európai képviselőkön elhatalmasodott a háborús narratíva. Ezt bizonyítja az is, hogy Európa atomhatalmai lényegében már elkezdték vívni a háborút, a céljuk, hogy egész Európát háborúba vigyék – idézi a Ripost.

„Mi magyarok vagyunk a legnagyobb veszélyben”

A miniszter szerint Magyarország különösen nagy veszélynek van kitéve, ha a háború eszkalálódik, miután a szomszédunkban dúl a háború, és miután Ukrajnában van egy jelentős magyar-ellenes álláspont. Ennek a veszélynek egy személy tud megálljt parancsolni, az pedig Orbán Viktor.

Brüsszelben épp ezért akarnak egy báb-kormányt Magyarország élére állítani, egy olyan emberrel az élén, akit a mentelmi joggal a markukban tartani.

„A háború vagy béke kérdése csak rajtunk múlik”

A miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt 4 esztendőben sikerült kimaradni a háborúból. Ezt egyszerű kimondani, végigcsinálni azonban nem az volt.

A jövőkép világos: ha győzünk, ez ugyanígy marad, kimaradunk a háborúból. Ha viszont nem győzünk, akkor viszont végrehajtják a brüsszeli-kijevi tervet. Nincs más választásunk, meg kell húznunk a következő 3 hónapot

– zárta gondolatait a külgazdasági és külügyminiszter.



