Te is rengeteg csaló hívást kapsz? - egy szakértő elárulta, hogy mi lehet az oka

Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbak a csaló hívások, amik főleg az idősebb generációt célozzák meg, mivel sebezhetőbbnek és könnyen befolyásolhatóknak gondolják őket. Azonban csalás áldozatává bárki válhat életkortól függetlenül és ezt megerősíti a Truecaller vezető iparági szakértője, Clayton LiaBraaten is, aki részletes tájékoztatást adott arról, hogy miért kapunk ennyi spam-hívást.

A csaló hívások bárkit megtalálhatnak. Egy szakértő elárulta, hogyan ismerhetjük fel őket / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A csaló hívások mögött valójában rengeteg felkészültség áll

Nagy eséllyel a technológia változásai és a jelenlegi gazdasági helyzet játszik nagy hangsúlyt abban, hogy az elmúlt időszakban megszaporodtak a spam-hívások és üzenetek.

A csalók ügyes társadalmi manipulátorok, akik tudják, hogy egy bizonytalan gazdasági helyzetben sokan pénzügyi segítséget keresnek, hogy enyhítsék a terheiket, és itt lép be a kétségbeesés. A csalók megértik a célpontjaikat, minden szükséges pszichológiai információ a rendelkezésükre áll

- magyarázza a szakértő.

A Federal Trade Commission szerint bár a csaló telefonálók azt állíthatják, hogy ismerik a személyes adataidat, valójában ezzel próbálják rávenni az embereket arra, hogy további bizalmas információkat adjanak ki magukról.

Ezekre érdemes figyelni egy csaló hívás esetében

A hívó fél sürgetőnek tűnik és kitartó

Az emberek arról számolnak be a leggyakrabban, hogy egy nap akár 5-20 hívást is kapnak, különböző számokról, de ugyanazzal a történettel. Ez egy olyan taktika, amelyet néhány tisztességtelen cég használ arra, hogy kölcsönöket ajánljon. Fontos, hogy ne hívd vissza a számot, mert így újra kapcsolatba kerülhetsz a csalóval, és akár váratlan díjakkal is szembesülhetsz.

A csalók nem akarják, hogy kérdéseket tegyél fel

Minden másodperc, amikor megállsz gondolkodni, csökkenti a hatalmukat. A csalók a zavarodottságból és a lemaradástól való félelemből élnek. Élő telefonszámot és egy figyelmes hallgatót keresnek. Már az is, ha kapcsolatba lépsz velük vagy megnyomsz egy gombot, gyakran csak megerősíti számukra, hogy a vonalad aktív, ami még több híváshoz vezethet. A legerősebb lépés, amit tehetsz, hogy lelassítasz, szkeptikus maradsz és egyszerűen leteszed a telefont - írja az UNILAD.