Gyújtogatót keres a magyar rendőrség: láttad ezt a férfit?
Felgyújtott egy autót a magyar férfi.
A Gödöllői Rendőrkapitányság 13040/1688/2026. bü. számon folytat büntetőeljárást közveszélyokozás bűntette miatt. A gyanú szerint június 2-án éjszaka a település egyik parkolójában álló autót a 43 éves Gy. Richárd Csaba egy kannából származó, ismeretlen folyadékkal lelocsolta, majd meggyújtotta.
Gy. Richárd Csaba teljes neve és fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja körözést.
A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy akik a férfit látták, vagy jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96-os telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívón.
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