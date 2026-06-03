Gyújtogatót keres a magyar rendőrség: láttad ezt a férfit?

A Gödöllői Rendőrkapitányság 13040/1688/2026. bü. számon folytat büntetőeljárást közveszélyokozás bűntette miatt. A gyanú szerint június 2-án éjszaka a település egyik parkolójában álló autót a 43 éves Gy. Richárd Csaba egy kannából származó, ismeretlen folyadékkal lelocsolta, majd meggyújtotta.

Gy. Richárd Csabát körözi a rendőrség (Fotó: Gé)

Gy. Richárd Csaba teljes neve és fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja körözést.