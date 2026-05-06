„Mindenkit megölök” – égő gázpalackkal a hátán fenyegetőzött a magyar férfi

Előbb szamurájkarddal fenyegetőzött a férfi. Majd jött az égő gázpalack.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 10:30
Letartóztatták azt a 43 éves karcagi férfit, aki gázpalackot erősített a hátára, és azt megnyitva, a kiáramló gázt meggyújtva fenyegetőzött a nyílt utcán – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség szerdán. Jöjjenek az égő gázpalackos karcagi férfi történetének részletek!

Hátára erősítette az égő gázpalackot a karcagi férfi (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Égő gázpalackkal fenyegetőzött a büntetett előéletű férfi

A megalapozott gyanú szerint a férfi május 2-án, kora reggel az általa lakott házban minden előzmény nélkül kiabálni kezdett, majd a kezében lévő szamurájkarddal fenyegetőzve az egyik szobában jogszerűen ott tartózkodó személyektől azt követelte, hogy hagyják el a házat. Amikor a szobában tartózkodók becsukták előtte az ajtót, a férfi a kardot belevágta az ajtóba - olvasható a közleményben.

A hatóság tájékoztatása szerint a gyanúsított később Karcag északi városrészébe ment egy hátára erősített gázpalackkal, amelyet megnyitott, a nyomásszabályozó csőből kiáramló gázt, illetve a csövet meggyújtotta, és azzal fenyegetőzött, hogy „mindenkit felrobbant”, „mindenkit megöl”.

Kiemelték, reális veszélye volt annak, hogy a gázpalack felrobban, amitől a férfi közelében tartózkodó járókelők közvetlen életveszélynek voltak kitéve.

Egy lakos segítséget kért a közelben tartózkodó rendőröktől, akiknek közeledésére a férfi részben elzárta a gázpalackot, amitől a láng elaludt. Ezután a gyanúsított visszasétált lakóhelyére, ahová az intézkedő rendőrök követték, és teljesen elzárták a gázpalackot - írták.

A büntetett előéletű és egy hónapja ismételten jogerős szabadágvesztésre ítélt férfi letartóztatását közveszélyokozás bűntette és más bűncselekmény miatt a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően rendelte el.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
