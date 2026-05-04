Kisrepülőgép csapódott egy épületbe - a pilóta és egy utas meghalt

Egy rémisztő repülőgép-szerencsétlenséget rögzítettek Brazíliában. A baleset két ember életét követelte, míg többen is súlyosan megsérültek.

Egy kisrepülőgép zuhant le Belo Horizonte északkeleti részén, majd egyenesen egy épületnek csapódott és lángra kapott. Egy videón látható, ahogy a repülőgép gyorsan ereszkedik, mielőtt hirtelen nekicsapódik a szerkezetnek és becsapódáskor felrobban.

A baleset körülményeiről egyelőre nem tudni semmit. A tűzoltóság szerint öt ember volt a fedélzeten - a pilóta és egy utas meghalt, míg három másik személy megsérült és kórházba szállították őket. Nem világos, hogy vannak-e sérültek az épületben, de a mentőalakulatok perceken belül a helyszínre siettek, hogy megfékezzék a károkat és túlélőket keressenek - írta a TMZ.