RETRO RÁDIÓ

Szúnyogirtás lesz a nagyobb tavak és folyók mentén

A Duna és a Tisza területeit is érinti. A szúnyogirtás a nagy vizeink területén zajlik majd.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.26. 13:35
Módosítva: 2026.05.26. 13:45
szúnyog szúnyogszezont szúnyoggyérítés

Szúnyogirtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén – közölte a katasztrófavédelem kedden az MTI-vel. Számos helyen neki állnak a vérszívók irtásának.

Megkezdődik a szúnyogirtás a nagyobb tavaink és folyónink területein
Megkezdődik a szúnyogirtás a nagyobb tavaink és folyóink területein
Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

Szúnyogirtás lesz a nagyobb tavak és folyóink mentén

A közlemény szerint az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei-tó térségében, a Duna mentén a Szigetközben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében.

A Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán nagyobb, összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre – olvasható az MTI közleményében.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu