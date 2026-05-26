Halálos baleset rázta meg Belgiumot – diákok, a kísérőjük és egy buszsofőr vesztette életét
Az ütközés körülményeit vizsgálják.
Két diák, a kísérőjük és a buszsofőr vesztette életét a balesetben, melyben egy iskolabusz ütközött egy vonattal a belgiumi Buggenhoutban – közölte Jean-Luc Crucke belga szövetségi közlekedési miniszter az RTL műsorszolgáltatóval kedden.
Le volt zárva a vasúti átjáró a halálos baleset idején
A La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap közölte, a miniszter információi szerint a buszon további öt diák tartózkodott, akik közül a balesetben ketten súlyosan megsérültek.
Az Infrabel belga vasúthálózat-üzemeltető vállalat megerősítése szerint Belgium kelet-flandriai régiójában történt baleset körülményeit még vizsgálják, de az első jelentések szerint a vasúti átjáró az iskolabusz és a vonat ütközésének idején le volt zárva – közölte az MTI.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre