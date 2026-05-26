Halálos baleset rázta meg Belgiumot – diákok, a kísérőjük és egy buszsofőr vesztette életét

Az ütközés körülményeit vizsgálják.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.26. 13:05
Módosítva: 2026.05.26. 13:11
halálos baleset belgium vonatbaleset

Két diák, a kísérőjük és a buszsofőr vesztette életét a balesetben, melyben egy iskolabusz ütközött egy vonattal a belgiumi Buggenhoutban – közölte Jean-Luc Crucke belga szövetségi közlekedési miniszter az RTL műsorszolgáltatóval kedden.

Le volt zárva a vasúti átjáró a halálos baleset idején – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap közölte, a miniszter információi szerint a buszon további öt diák tartózkodott, akik közül a balesetben ketten súlyosan megsérültek.

Az Infrabel belga vasúthálózat-üzemeltető vállalat megerősítése szerint Belgium kelet-flandriai régiójában történt baleset körülményeit még vizsgálják, de az első jelentések szerint a vasúti átjáró az iskolabusz és a vonat ütközésének idején le volt zárva – közölte az MTI.

 

