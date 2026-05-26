Agyvérzést kapott, egy kártyajáték mentette meg az életét

Egy nyugdíjas, skót tanárnő saját bevallása szerint egy kártyajátéknak köszönheti életét. 25 év munka után furcsa tünetekkel szemesült, majd agyvérzést kapott.

Agyvérzést kapott a nő, egy játék húzta ki betegségéből Fotó: freepik.com / Illusztráció

Agyvérzést kapott, egy játéknak köszöni életét

A nyugdíjas asszony elmondta, hogy a bridzs (egy kártyajáték) segített újjáépíteni az életét és az emlékezetét azután, hogy egy agyvérzést követően újraélesztési tilalom (DNR) alá helyezték. A Fife megyei Cupar közelében fekvő Dairsie-ből származó Alice Cowieson a Scottish Bridge kampányának részeként szólalt meg, amelynek célja, hogy minél több embert ösztönözzenek a kártyajáték kipróbálására.

A 75 éves egykor még általános iskolai tanár, nyáron a vaszkulitisz diagnózisa után sztrókot kapott, majd leállt a légzése. Több hetet is a Kirkcaldy-i Victoria Kórházban töltött, miközben az orvosok próbálták kezelni a tüdejében keletkezett vérrögöt és az agyvérzését.

Hosszú felépülési folyamat várt rá, tüneti közé tartozott a fáradtság, koncentrációs nehézség és a látásprobléma. A 18 évvel korban elkezdett kártyajáték volt az egyike, azoknak a dolgoknak, amik segítségével, visszatérhetett régi önmagához.

Mielőtt ez megtörtént, fitt voltam, egészséges, és élveztem az életet. Aztán hirtelen nagyon súlyosan megbetegedtem. Ezt el kellett fogadnom

- idézi Alice szavait a Daily Record.

A bridzs nevezetű játék kezdetben számára olyan volt, amivel frissen tarthatta az elméjét a nyugdíjas évei alatt. Súlyos betegként célt adott neki és csak néhány játszmáig bírta a kezdetekben. Majd ez fokozatosan javult, a koncentrációja is kezdett visszatérni, mintha a régi önmaga lett volna. Visszavonulása után lett ez a játék a szenvedélye, rendszeresen gyakorolt, később pedig csatlakozott a Dundee Bridge Club-hoz és hamar a klub elnöke lett.

Manapság heti öt vagy hat napot is játékkal tölt, szerinte megváltoztatja az agyat. Kórházban tartózkodása alatt a játék során kialakított közössége meglátogatta, játszottak és támogatták őt. Segítettek mentális és fizikai jóllétének visszaszerzésében is. Három hónapnyi távollét után visszatért közösségébe Alice és folytatja, ahol abbahagyta.