Agyvérzést kapott, egy kártyajáték mentette meg az életét

Furcsa tüneteket tapasztalt az elején. 25 év tanítás után kapott agyvérzést a nő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.26. 10:30
Egy nyugdíjas, skót tanárnő saját bevallása szerint egy kártyajátéknak köszönheti életét. 25 év munka után furcsa tünetekkel szemesült, majd agyvérzést kapott.

Agyvérzést kapott a nő, egy játék húzta ki betegségéből Fotó: freepik.com / Illusztráció

A nyugdíjas asszony elmondta, hogy a bridzs (egy kártyajáték) segített újjáépíteni az életét és az emlékezetét azután, hogy egy agyvérzést követően újraélesztési tilalom (DNR) alá helyezték. A Fife megyei Cupar közelében fekvő Dairsie-ből származó Alice Cowieson a Scottish Bridge kampányának részeként szólalt meg, amelynek célja, hogy minél több embert ösztönözzenek a kártyajáték kipróbálására.

A 75 éves egykor még általános iskolai tanár, nyáron a vaszkulitisz diagnózisa után sztrókot kapott, majd leállt a légzése. Több hetet is a Kirkcaldy-i Victoria Kórházban töltött, miközben az orvosok próbálták kezelni a tüdejében keletkezett vérrögöt és az agyvérzését.

Hosszú felépülési folyamat várt rá, tüneti közé tartozott a fáradtság, koncentrációs nehézség és a látásprobléma. A 18 évvel korban elkezdett kártyajáték volt az egyike, azoknak a dolgoknak, amik segítségével, visszatérhetett régi önmagához.

Mielőtt ez megtörtént, fitt voltam, egészséges, és élveztem az életet. Aztán hirtelen nagyon súlyosan megbetegedtem. Ezt el kellett fogadnom

- idézi Alice szavait a Daily Record.

A bridzs nevezetű játék kezdetben számára olyan volt, amivel frissen tarthatta az elméjét a nyugdíjas évei alatt. Súlyos betegként célt adott neki és csak néhány játszmáig bírta a kezdetekben. Majd ez fokozatosan javult, a koncentrációja is kezdett visszatérni, mintha a régi önmaga lett volna. Visszavonulása után lett ez a játék a szenvedélye, rendszeresen gyakorolt, később pedig csatlakozott a Dundee Bridge Club-hoz és hamar a klub elnöke lett.

Manapság heti öt vagy hat napot is játékkal tölt, szerinte megváltoztatja az agyat. Kórházban tartózkodása alatt a játék során kialakított közössége meglátogatta, játszottak és támogatták őt. Segítettek mentális és fizikai jóllétének visszaszerzésében is. Három hónapnyi távollét után visszatért közösségébe Alice és folytatja, ahol abbahagyta.

 

