46 éve indult el a világűrbe az első magyar űrhajós, mutatjuk kiről van szó

1980-ban ezen a napon bocsájtották fel a Szojuz 36 űrhajót. A fedélzetén az orosz kozmonauta mellett ott ült az első magyar űrhajós is, aki korábban vadászpilótaként dolgozott. Mutatjuk ki volt ő!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.26. 06:30
Az első magyar űrhajós nem volt más, mint Farkas Bertalan, aki 1977-ben még vadászpilótaként szolgált, majd az Interkozmosz program lehetőséget kínált neki egy szovjet-magyar közös űrrepülésre. Ennek keretében végül ketten kaptak kiképzést 1978 tavaszától a Csillagvárosban, a Gagarin Űrhajós Központban: Farkas Bertalan és Magyari Béla. Az 1980. május 26-án felbocsátott Szojuz 36 fedélzetén Farkas Bertalan repült, társa a tapasztalt szovjet kozmonauta, Valerij Kubaszov volt. A világűrben töltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak - olvasható a Wikipédián.

Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós szkafandere. Fotó: Faragó László /  Fortepan

Ebben a kerületben ma kezdődik a lomtalanítás

Május 26. és június 10. között a XI. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan nagy méretű tárgyakat ma tehetik ki az ott élő lakosok a házak elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak 18 óra után készítsék ki. Az, hogy az adott utcában lakók melyik napon tehetik ki a lomokat, ezen a térképen található. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

78 éves lett Gálvölgyi János

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, parodista, szinkronszínész 1948-ban, ezen a napon született. 1968-ban parodista győztese lett a "Ki mit tud?" vetélkedőnek. 1973-ban végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, a Thália, majd a Madách Színház tagja. Elsősorban komikus darabokban játszik, rendkívüli népszerűségnek örvend. A Rádiókabaré mellett saját műsora is volt, a Gálvölgyi Show.

78 éves lett Gálvölgyi János Fotó: Kunos Attila /  Mediaworks archívum 

Ezen a napon hunyt el Tamási Áron

A Kossuth-díjas író, akadémikus 1966-ban ezen a napon hunyt el. Első novellája 1922-ben jelent meg. 1923 és 1926 között az Egyesült Államokban élt, írásait folyamatosan hazaküldte. 1925-ben jelent meg első novelláskötete (Lélekindulás). Hazatérése után Kolozsváron telepedett le, és az erdélyi magyar irodalmi és szellemi élet vezető alakja lett.

Négy helyen lesz ma véradás Budapesten

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
  • 12:00-18:00 óra között a Pólus Centerben (1152. Budapest, Szentmihályi út 131.)
  • 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Nyárias lesz ma az idő

A koponyeg.hu szerint kedden a csúcshőmérséklet elérheti a 27 fokot és éjszaka sem lesz hidegebb 12 foknál. A szél is mérsékelt marad, csapadék sem várható, így a szikrázó napsütést csak néhány gomolyfelhő árnyékolhatja be.

Változik a H8-as és a H9-es HÉV közlekedése

Karbantartás miatt a H8-as és a H9-es HÉV május 26-ától 29-éig, esténként módosított menetrend szerint jár. Egyes H9-es HÉV-ek csak Cinkota és Csömör között közlekednek; a kimaradó szakaszon a H8-as HÉV-vel lehet utazni. Május 26-án és 27-én kb. 21:00-tól másnap 1:00-ig a Gödöllő felé közlekedő vonatok Rákosfalvánál; Nagyiccénél; Sashalomnál; Mátyásföld, repülőtérnél; Mátyásföld, Imre utcánál és Mátyásföld alsónál a B peronnál állnak meg. Május 28-án és 29-én kb. 21:00-tól másnap 1:00-ig az Örs vezér tere felé közlekedő vonatok Mátyásföld alsónál; Mátyásföld, Imre utcánál; Mátyásföld, repülőtérnél; Sashalomnál; Nagyiccénél és Rákosfalvánál az A peronnál állnak meg - írja a MÁV.

Ingyenes gyerekkoncert lesz a Müpában

Hol végződik a komolyzene, és hol kezdődik a pop? Létezik egyáltalán éles határ? Május 26-án a Müpa Üvegtermében minden kiderül! Oláh Krisztián, Fekete János Jammal és a crossover csapat bebizonyítja, hogy Mozart vagy Beethoven dallamai ma is trendik. Beatbox, zongora, szaxofon és dögös ritmusok találkozása egy pörgős, rendhagyó órában, kimondottan a 10–16 éves korosztálynak. Ezzel készül mára a Müpa.

 

