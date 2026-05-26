46 éve indult el a világűrbe az első magyar űrhajós, mutatjuk kiről van szó
1980-ban ezen a napon bocsájtották fel a Szojuz 36 űrhajót. A fedélzetén az orosz kozmonauta mellett ott ült az első magyar űrhajós is, aki korábban vadászpilótaként dolgozott. Mutatjuk ki volt ő!
Az első magyar űrhajós nem volt más, mint Farkas Bertalan, aki 1977-ben még vadászpilótaként szolgált, majd az Interkozmosz program lehetőséget kínált neki egy szovjet-magyar közös űrrepülésre. Ennek keretében végül ketten kaptak kiképzést 1978 tavaszától a Csillagvárosban, a Gagarin Űrhajós Központban: Farkas Bertalan és Magyari Béla. Az 1980. május 26-án felbocsátott Szojuz 36 fedélzetén Farkas Bertalan repült, társa a tapasztalt szovjet kozmonauta, Valerij Kubaszov volt. A világűrben töltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak - olvasható a Wikipédián.
Ebben a kerületben ma kezdődik a lomtalanítás
Május 26. és június 10. között a XI. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan nagy méretű tárgyakat ma tehetik ki az ott élő lakosok a házak elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak 18 óra után készítsék ki. Az, hogy az adott utcában lakók melyik napon tehetik ki a lomokat, ezen a térképen található. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.
78 éves lett Gálvölgyi János
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, parodista, szinkronszínész 1948-ban, ezen a napon született. 1968-ban parodista győztese lett a "Ki mit tud?" vetélkedőnek. 1973-ban végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, a Thália, majd a Madách Színház tagja. Elsősorban komikus darabokban játszik, rendkívüli népszerűségnek örvend. A Rádiókabaré mellett saját műsora is volt, a Gálvölgyi Show.
Ezen a napon hunyt el Tamási Áron
A Kossuth-díjas író, akadémikus 1966-ban ezen a napon hunyt el. Első novellája 1922-ben jelent meg. 1923 és 1926 között az Egyesült Államokban élt, írásait folyamatosan hazaküldte. 1925-ben jelent meg első novelláskötete (Lélekindulás). Hazatérése után Kolozsváron telepedett le, és az erdélyi magyar irodalmi és szellemi élet vezető alakja lett.
Négy helyen lesz ma véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-18:00 óra között a Pólus Centerben (1152. Budapest, Szentmihályi út 131.)
- 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Nyárias lesz ma az idő
A koponyeg.hu szerint kedden a csúcshőmérséklet elérheti a 27 fokot és éjszaka sem lesz hidegebb 12 foknál. A szél is mérsékelt marad, csapadék sem várható, így a szikrázó napsütést csak néhány gomolyfelhő árnyékolhatja be.
Változik a H8-as és a H9-es HÉV közlekedése
Karbantartás miatt a H8-as és a H9-es HÉV május 26-ától 29-éig, esténként módosított menetrend szerint jár. Egyes H9-es HÉV-ek csak Cinkota és Csömör között közlekednek; a kimaradó szakaszon a H8-as HÉV-vel lehet utazni. Május 26-án és 27-én kb. 21:00-tól másnap 1:00-ig a Gödöllő felé közlekedő vonatok Rákosfalvánál; Nagyiccénél; Sashalomnál; Mátyásföld, repülőtérnél; Mátyásföld, Imre utcánál és Mátyásföld alsónál a B peronnál állnak meg. Május 28-án és 29-én kb. 21:00-tól másnap 1:00-ig az Örs vezér tere felé közlekedő vonatok Mátyásföld alsónál; Mátyásföld, Imre utcánál; Mátyásföld, repülőtérnél; Sashalomnál; Nagyiccénél és Rákosfalvánál az A peronnál állnak meg - írja a MÁV.
Ingyenes gyerekkoncert lesz a Müpában
Hol végződik a komolyzene, és hol kezdődik a pop? Létezik egyáltalán éles határ? Május 26-án a Müpa Üvegtermében minden kiderül! Oláh Krisztián, Fekete János Jammal és a crossover csapat bebizonyítja, hogy Mozart vagy Beethoven dallamai ma is trendik. Beatbox, zongora, szaxofon és dögös ritmusok találkozása egy pörgős, rendhagyó órában, kimondottan a 10–16 éves korosztálynak. Ezzel készül mára a Müpa.
